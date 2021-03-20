الحبس لمتهم بتنظيم الهجرة السرية

قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة متهم والحكم عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها، من أجل جناية تنظيم وتسهيل الهجرة السرية بصفة اعتيادية.

وتوصلت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي بوزيد، بخبر تردد عدد من محترفي تهريب وتهجير الراغبين في الهجرة السرية، بنواحي سيدي عابد.

وتم تمشيط المكان، وعثرت الضابطة على شخصين، فيما تمكن الثالث من الارتماء في الماء محاولا الهروب سباحة، قبل أن يتراجع عن قراره ويقدم نفسه. وصرح الأول أنه التحق بالشاطئ رفقة والده، حاملين برميلين مملوءين بالبنزين، فيما أكد الثاني، أنه التحق بزميله وساعده ووالده على وضع البرميلين بالقارب ودفعوه نحو الماء.

واستمعت للأب، فصرح أنه متزوج وأب لخمسة أبناء وكان يشتغل بحارا بالأقاليم الجنوبية، وبعد انتشار فيروس كورونا، توقف عن العمل وعاد إلى مسقط رأسه بضواحي سيدي عابد.

وأضاف أنه اشتغل في ورش إصلاح القوارب بالميناء وتعرف على المدعو «الحسين»، واقترح عليه الاشتغال معه في عملية تهجير الراغبين في الهجرة السرية، نحو الديار الأوربية. وساعده في العملية الأولى، واقتصر دوره على نقل البنزين إلى البحر ومساعدته على ولوج القارب المملوء بالمرشحين إلى الماء. وبعد نجاح العملية، التي تم بموجبها تهجير 20 شخصا، ناوله مبلغ 10 آلاف درهم.

وطلب منه العمل معه في التحضير للعملية الثانية وكلفه بالبحث عن قارب صيد، لاستغلاله في عملية جديدة، وعثر على قارب وناقش مع مالكه إمكانية بيعه له، مدعيا أنه يريد العمل عليه في الصيد التقليدي، واتفق معه على مبلغ 15 ألف درهم.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)