إنجاز إفريقي جديد للوداد

بلغ ربع النهائي لسادس مرة تواليا وعاد إلى البيضاء للاستعداد للديربي

تأهل الوداد الرياضي إلى ربع نهاية عصبة أبطال إفريقيا، للمرة السادسة على التوالي، بعد تعادله أول أمس (الثلاثاء)، دون أهداف، بملعب حوريا كوناكري الغيني، لحساب الجولة الرابعة من مجموعات عصبة أبطال إفريقيا.

ورغم الفرص التي أتيحت للاعبي الوداد، لم يتمكن الفريق الأحمر من التسجيل، لكنه حافظ على شباكه نظيفة للمرة الرابعة تواليا في العصبة، ليضمن تأهله إلى الدور المقبل، مستفيدا من تعادل بيترو أتلتيكو وكايزر شيفز دون أهداف في المباراة الأخرى لحساب المجموعة نفسها.

ويلعب الوداد مباراته المقبلة أمام كايزر شيفز الجنوب إفريقي، في 2 أبريل المقبل، في انتظار الحسم في إمكانية السفر إلى جنوب إفريقيا، بسبب حظر السلطات السفر لهذا البلد، بسبب تفشي السلالة المتحورة.

ويستهل الفريق البيضاوي، اليوم (الخميس) استعداداته للديربي، الذي سيجمعه بالرجاء الأحد المقبل، لحساب الجولة العاشرة من البطولة.

وعادت بعثة الوداد إلى البيضاء، أمس (الأربعاء)، في طائرة خاصة، لتفادي إرهاق اللاعبين، قبل مباراة الديربي المهمة.

وضمن ماميلودي صانداونز الجنوب إفريقي، التأهل بدوره إلى ربع النهاية، بعد تجديد فوزه على مازيمبي بهدف لصفر، فيما تلقى الزمالك خسارة جديدة بملعبه أمام الترجي التونسي، الذي تأهل بدوره للدور الموالي.

تصريحات

البنزرتي: تعادل عادل

اعتبر فوزي البنزرتي، مدرب الوداد الرياضي، أن التعادل بملعب حوريا كوناكري، دون أهداف، عادل، شاكرا لاعبيه على المجهودات التي قدموها.

وأوضح البنزرتي في تصريح بعد المباراة، أن مهاجميه وصلوا في مرات عديدة لمرمى المنافس، لكنهم عجزوا عن التسجيل، موضحا أن لاعبيه قدموا مستوى جيدا، على غرار المباريات السابقة، التي واجهوا فيها الفريق نفسه.

ونوه البنزرتي بدفاع الوداد، إذ قال إنه كان منظما وصد هجمات حوريا كوناكري، مضيفا أن المنافس الغيني لم يكن سهل المراس، وقدم بدوره مباراة جيدة.

وقال البنزرتي إن هدفه تقديم مستوى جيد وتحقيق الانتصارات، داخل الملعب وخارجه، وإنه مقتنع لحد الآن بمستوى لاعبيه.

ندياي: الوداد أجاد تدبير المباراة

قال لامين ندياي، مدرب حوريا كوناكري، إن الوداد أجاد التعامل مع مجريات المباراة، وخرج “منتصرا”، بالتعادل الذي حققه بملعب فريقه الغيني.

وأوضح ندياي أنه حث لاعبيه على تسجيل الأهداف والضغط على دفاع الوداد، لكنهم اصطدموا بدفاع قوي ومنظم من جانب الفريق المغربي.

ورفض ندياي لوم لاعبيه على التعادل، بما أنهم واجهوا فريقا قويا، ويملك الخبرة في مثل هذه المباريات، عكس لاعبيه الشباب، الذين يكتشف بعضهم الأجواء الإفريقية لأول مرة.

وعبر ندياي عن سعادته لتفادي الهزيمة في الشوط الثاني، إذ أتيحت فرص كثيرة للوداد، لكن لم يستغللها مهاجموه.

العقيد درغام