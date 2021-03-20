ملاك: خطوط حمراء تعيق الإبداع

توجه الانتقادات لبعض صناع الأعمال الرمضانية، ويعتبرها المشاهدون “رديئة”، ودون مستوى الانتظارات، قبل أن توجه أصابع الاتهام لكتاب السيناريو. من أجل ذلك، خرجت السيناريست بشرى ملاك، التي تكلفت بتأليف الكثير من الأعمال، عن صمتها، للرد على تلك الاتهامات، مؤكدة أن خطوطا عريضة تعيق الإبداع.



وضعـت الخطـوط العريضة لأغلـب الأعمال الرمضانية، فهل تعتقدين أنها، ستكون في مستوى انتظارات الجمهور؟

في بادئ الأمر، لابد من تحديد انتظارات المشاهدين وما يتطلعون إليه. أتساءل في الكثير من الأوقات عن انتظار ات الأشخاص الذين يتابعون فيديوهات “روتيني اليومي” ويشجعون هذا النوع من المحتوى وكل ما له علاقة بالفضائح. ففي الوقت الذي يعتبر فيه بعض المشاهدين أن أعمالا “رديئة”، تكشف الأرقام الرسمية المعلن عنها، العكس، وتظهر نسب المشاهدة المرتفعة، وهو ما يفسر التناقض الذي يعانيه بعض المغاربة. هناك استهلاك مهول للأعمال الرمضانية، ورغم ذلك تستمر الانتقادات، وكأن البعض يحاول الظهور بتوجيه الانتقادات.

هل هذا يعني أنكم لا تتقبلون أيضا الانتقادات التي تصدر عن نقاد ومختصين؟

أغلب المنتقدين، للأسف الشديد، من المجال الفني. وأعتقد أن هذا النوع من الانتقادات يضر أكثر، باعتبار أن أصحابها على علم بتفاصيل الاشتغال “فأهل مكة أدرى بشعابها”.

ماذا تقصدين؟ هل هذا يعني أنكم تشتغلون في ظروف صعبة؟

شخصيا “ما عمري كندير للي بغيت 100 في المائة”، إذ هناك إكراهات كثيرة تعيق عملية كتابة السيناريو، وأن خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن بعض المواضيع في خانة الممنوعات لا يمكن التطرق إليها. تعتبر الأعمال التلفزيونية مرآة المجتمع، ورغم أن السيناريست يقف على مجموعة من الظواهر التي تفرض التطرق إليها، يجد نفسه ممنوعا من ذلك، أو تناولها بطرق مغالطة وبعيدة عن الواقع. فمثلا المسلسلات المصرية التي أنتجت ما بعد الثورة، حققت نجاحا مبهرا وحظيت بانتشار كبير، لأنها عالجت مواضيع سياسية وتطرقت لمواضيع تخص الجنس. “راه صعيبة السيناريست يكون عارف شنو يدير وما يقدرش” بسبب الخطوط الحمراء.

إذا لم يتمكن كتاب السيناريو من تجاوز الخطوط الحمراء سنكون أمام أعمال في مستوى السنوات الماضية، ما رأيك؟

يمكن أن نتحدث عن “تيمات” متشابهة نسبيا، و نعتبر أن معالجة بعض المواضيع ستكون سطحيــــــــــة، مــــــرة أخـــــرى، بسبب إكراهات كثيرة. ففي الوقت الذي يفترض فيه أن يفاجأ المشاهد من خلال معالجة مواضيع بطريقــــــة “صادمـــــــــة” بشكلها الإيجابـــــــي، سيكــــــون أمام معالجـــــــات سطحية. وأريد الإشارة إلى أنني لا أقصد المواضيــــع التي تخدش الحيــــاء، بل المواضيــــــــع الجريئة التي تعتبر جزءا من الواقع.

أجرت الحوار: إيمان رضيف