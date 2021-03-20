تأجيل ملف متهمين بمحاولة تهريب ممنوعات

أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بآسفي، النظر في ملف متابعة ثلاثة متهمين، من أجل مسك المخدرات ومحاولة تهريبها إلى الخارج، إلى 22 مارس الجاري، من أجل إعداد الدفاع.

وقررت هيأة الحكم، اعتبار الملف جاهزا خلال الجلسة المقبلة، إذ ستشرع هيأة المحكمة في مناقشة القضية. وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى إيقاف ثلاثة متهمين، من بينهم شخص سبعيني وزوجته، بالإضافة إلى شخص آخر، لصلتهم بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، والتي سبق أن اعتقل بعض أفرادها، منهم دركي بمركز البدوزة ومستثمرون في المجال السياحي والفندقي وأشخاص آخرين.

وكان أحد الموقوفين الثلاثة ممن تجري محاكمتهم، ضبطت بحوزته مبالغ مالية مهمة تقدر بمائة مليون سنتيم وهواتف محمولة وجوازات سفر في اسم أشخاص أجانب، وحوالات مالية تفيد تحويله لمبالغ مالية مهمة للعديد من الأشخاص، إذ كان يوظف مساعد تاجر في تحويل تلك الأموال، تحت ذريعة عدم توفره على البطاقة الوطنية، حتى لا يثير الشكوك.

محمد العوال (آسفي)