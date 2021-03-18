كورونا…487 حالة إصابة جديدة و574 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 487 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و574 حالة شفاء، وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد المستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح أربعة ملايين و252 ألفا و723 شخصا.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الثانية من التلقيح بلغ مليونين و246 ألفا و753 شخصا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 490 ألفا و575 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 477 ألف و879 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97,4 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 8748 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (324)، ومراكش-آسفي (46)، والشرق (33)، والرباط-سلا-القنيطرة (26)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (15)، وسوس-ماسة (13)، وبني ملال-خنيفرة (6)، ودرعة-تافيلالت (6)، والعيون-الساقية الحمراء (5)، والداخلة-وادي الذهب (5)، وكلميم واد نون (4) وفاس-مكناس (4).

وبخصوص حالات الوفاة المسجلة فتتوزع بين كل من جهتي الدار البيضاء-سطات (حالتان) ومراكش-آسفي (حالة واحدة).