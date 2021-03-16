أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “كواليس مخطط دموي لم يكتمل” و”تفكيك شبكة للاتجار في البشر”، ثم صفحة “ضيف الصباح”، التي تتضمن حوارا بعنوان “لمهاجري: لفتيت نفذ أجندة العثماني”، وكذلك ربورتاج بعنوان “قافلة إنسانية لفك العزلة عن بوادي تنغير”، وأيضا صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “ضابط عسكري وشرطي في اعتداء همجي”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “الجامعة تتجاهل تهديدات الرجاء”.