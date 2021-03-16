أمزازي يتفقد بإقليم خنيفرة عددا من المشاريع التربوية

زار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي الناطق الرسمي باسم الحكومة سعيد أمزازي اليوم (الثلاثاء) بخنيفرة، عددا من المؤسسات التعليمية وتفقد عددا من المشاريع التربوية كما اطلع على العرض التربوي بالإقليم والمشاريع الجاري إنجازها.

وهكذا زار أمزازي مرفوقا بالوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، وعامل صاحب الجلالة على إقليم خنيفرة محمد فطاح، بجماعة تيغسالين ثانوية الكركارات التأهيلية.

وأعطى انطلاقة إرساء تجربة جديدة للتدفئة بالثانوية، كما تم تقديم معطيات إحصائية تهم قطاع التربية الوطنية بالإقليم. وبمدينة خنيفرة تم تقديم مشروع إحداث مركز سوسيو ثقافي رياضي بأجدير، كما اطلع الوزير والوفد المرافق له على تقديم مشروع لإحداث داخلية بمدينة الدار البيضاء أو القنيطرة لإيواء متدربي إقليم خنيفرة.

وفي وقت سابق اليوم دشن سعيد أمزازي المقر الجديد للمدرسة العليا للتكنلوجيا المؤسسة الجامعية العليا التي ستعزز العرض الجامعي بالإقليم في انتظار افتتاح الكلية متعددة التخصصات بالمدينة، كما تفقد أشغال بناء الشطر الثاني لتوسيع المدرسة العليا للتكنلوجيا ومشروع إنشاء الكلية متعددة التخصصات.