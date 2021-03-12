وزير الصحة يزور مركزين للتلقيح ضد “كوفيد-19” بالداخلة

قام وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، بزيارة مركزين للتلقيح في مدينة الداخلة، في إطار متابعة سير الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وزار آيت الطالب، الذي كان مرفوقا، بوالي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، مركز التلقيح بالمركز المرجعي التابع للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، ومركز التلقيح بدار الشباب السلام، للوقوف على عملية التلقيح ضد (كوفيد-19) على الصعيد الجهوي.

وبهذه المناسبة، استمع آيت الطالب رفقة الوفد الرسمي المرافق له، إلى شروحات حول أطوار سير حملة التلقيح ضد (كوفيد -19) والوضعية الوبائية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب.

وفي تصريح للصحافة، قال آيت الطالب، إن هذه الزيارة تندرج في إطار الجولات التي تهدف إلى مراقبة وتتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 يناير المنصرم.

وأكد آيت الطالب أن الحملة الوطنية للتلقيح تشهد اليوم وتيرة جد مهمة، مبرزا في هذا الصدد الانخراط القوي للمواطنين والمواطنات في هذه الحملة.

وأشار إلى أن الحملة الوطنية للتلقيح أضحت اليوم محل إشادة عالمية، حيث تم تصنيف المغرب في مراتب جد متقدمة بفضل الوضعية الوبائية الراهنة التي تساعد على بلوغ الهدف المنشود خلال أقرب الآجال.

وأشاد الوزير بالتعبئة القوية للأطر الصحية الجهوية والسلطات المحلية التي تبذل جهودا كبيرة لكي تمر الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف.

(و م ع)