درك برشيد يحجز طنا من المخدرات

تمكن رئيس سرية برشيد للدرك الملكي رفقة مساعد أول قبل قليل من حجز كمية مهمة من المخدرات على مستوى حد السوالم بالطريق السيار الرابط بين البيضاء والجديدة، بالإضافة إلى حجز السيارة ووسائل تكنولوجية متطورة جدا.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح” فإن قائد سرية برشيد للدرك الملكي توصل رفقة مساعد أول بمعلومات عن وجود أكثر من طن من المخدرات محملة على متن سيارة لنقل البضائع، في طريقها إلى الجديدة، ما عجل باستنفار أمني قاد إلى توقيف السيارة، بينما فر سائقها مستغلا حواجز الطريق السيار، في حين جرى حجز أكثر من طن من المخدرات كانت في طريقها إلى التهريب الدولي، فضلا عن حجز هواتف ووسائل لوجستيكية متطورة جدا، ما عجل بقطر السيارة والكمية المحجوزة إلى مقر سرية الدرك الملكي ببرشيد، بينما تكلفت مصلحة التشخيص القضائي برفع البصمات وكل الأشياء التي تفيد في مجريات البحث لتوقيف كل من له علاقة بالقضية.

سليمان الزياني (سطات)