تدشين المعهد العالي للمهن التمريضية بالداخلة

أعطى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الجمعة، انطلاقة العمل بالمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالداخلة.

ويندرج المعهد، الذي جرى افتتاحه بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر ورئيس المجلس الجهوي، الخطاط ينجا، ضمن برنامج التنمية المندمج للجهة، الذي تم التأشير عليه أمام الملك محمد السادس في يناير 2016.

وتهدف هذه المؤسسة إلى تلبية احتياجات جهة الداخلة وادي الذهب في مجال التمريض وتقنيات الصحة، وتوفير يد عاملة مؤهلة في هذا المجال، وضمان ولوج أوسع لمؤسسات التعليم العالي لأبناء الجهة، وكذا النهوض بقطاع التكوين على المستوى الجهوي.

وتم تشييد هذا المعهد على مساحة إجمالية قدرها 12 ألف و500 متر مربع، وبكلفة إجمالية قدرها 44 مليون درهم من الميزانية العامة لوزارة الصحة، كما تم تجهيزه بأحدث المعدات البيداغوجية، بالإضافة إلى مركز بيداغوجي للمحاكاة ومختبر وقاعة للعرض وداخلية للطلبة ومقصف وملاعب رياضية وغيرها.

وسيشرع المعهد، خلال المرحلة الأولى، في تكوين ممرضين متعددي الاختصاصات وممرضي العلاجات الاستعجالية والعناية المركزة، في أفق الانفتاح على تخصصات أخرى (كتقنيي المختبر والقابلات)، بطاقة استيعابية تشمل تكوين 600 طالب، مما سيمكن، مع تطور الطاقة التأطيرية للمعهد، من الرفع التدريجي لعدد المتخرجين، وإضافة مسالك جديدة لسد الخصاص الحاصل على المستوى الجهوي.

(و م ع)