بورصة البيضاء تغلق تداولاتها على وقع الارتفاع

أغلقت بورصة البيضاء، اليوم الجمعة ، تداولاتها على وقع الارتفاع ، مستفيدة من الأداء الإيجابي المتعلق أساسا بقطاعات “الحراجة والورق” و”شركات التمويل وأنشطة أخرى ” و” المعادن “.

ففي حصة اليوم، سجل مازي، وهو مؤشر يشمل جميع المعاملات المالية من نوع ،الأسهم ، ارتفاعا بـنسبة 0,56 في المائة، مسجلا 11.415,05 نقطة ، بينما سجل مؤشر “موروكو ستوك أنديس 20 ” الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا ب 0,6 في المائة، ليصل إلى 930,25 نقطة.

أما ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، فقد سجل انتعاشا بنسبة 0,58 في المائة ليصل 9.290,03 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، ارتفع مؤشر ” إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″ بنسبة 0,56 في المائة ، محققا 10.481,38 نقطة. فيما تقدم “إف تي إس إس إي موروكو آل- ليكيد ” ب 0,47 في المائة، مسجلا 9.768,5 نقطة.

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10 “، فقد بلغ 862,81 نقطة (زائد 0,79 في المائة).

وعلى المستوى القطاعي بصم قطاع “الحراجة والورق” على أفضل أداء خلال تداولات اليوم ( زائد 3,98 بالمائة)، مدعوما بأداء Med Papier.

كما أن قطاع شركات التمويل وأنشطة أخرى، أنهى تداولات اليوم على نحو إيجابي ( زائد 1,60 بالمائة)،وذلك بفضل الأداء الإيجابي ل Salafin ( زائد 3,98 بالمائة) ، و Maghrebail ( زائد 1,83 بالمائة).

وفي الاتجاه نفسه سجل قطاع المعادن ( زائد 1,56 بالمائة)، وذلك بفضل الأداء الجيد ل Miniere Touissit ( زائد 1,94 بالمائة)، وManagem ( زائد 1,6 بالمائة) ، و SMI ( زائد 0,35 بالمائة).

وفي المقابل سجل قطاع المشروبات أقوى انخفاض ( ناقص 1,3 بالمائة) متبوعا بقطاع المعدات والبرمجيات والخدمات المعلوماتية ( ناقص 0,53 بالمائة) ، والاتصالات ( Télécommunications ) بناقص 0,11 بالمائة.

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات أزيد من 180,08 مليون درهم، سجلت كلها في السوق المركزي، فيما استقرت رأسملة البورصة في 590,46 مليار درهم.

(و م ع)