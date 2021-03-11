أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الجمعة) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الجمعة)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “دراسات على الورق ب 9 ملايير” و”تقنين الكيف يحرج بنكيران”، ثم “خاص” بعنوان “مدونة الأخلاقيات…دركي القضاة”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “تلاعبات في عقارات العمران”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “ماراثون للرجاء والوداد قبل الديربي”.