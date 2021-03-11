عفيف: حملة التلقيح ضد كورونا تتم بطريقة سلسة وفي ظروف مطمئنة

أكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية مولاي سعيد عفيف أن حملة التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتم بطريقة سلسة وفي ظروف مطمئنة.

وأبرز عفيف، وهو أيضا رئيس الفيدرالية الوطنية للصحة، أن السير الجيد لهذه الحملة يعود لتضافر عدة عوامل، منها مبادرته الاستباقية للحصول المبكر على اللقاح، بتوقيعه لاتفاقيتين في الموضوع مع كل من مختبري “أسترازينيكا” و”سينوفارم” قبل شهور، وهو ما مكنه من الحصول على هذه الكميات المهمة من الجرعات، ومشاركته في التجارب السريرية المتعلقة بلقاح “سينوفارم” التي شملت 600 متطوع مغربي.

وذكر، في هذا الإطار، بالجهود التي قام بها العديد من المتدخلين، وعلى رأسهم وزارتا الصحة والداخلية وقوات الأمن والقوات المسلحة الملكية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة خصصت 3047 مركزا قارا، وأزيد من 10 آلاف وحدة متنقلة للتلقيح ضد الفيروس.

وأوضح أن هذا الإقبال الكبير على عملية التلقيح بالمملكة يرجع إلى إقدام صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 28 يناير الماضي على إعطاء انطلاقة الحملة، الشيء الذي منح الطمأنينة للمواطنين، بالإضافة إلى قرار جلالة الملك المتعلق بمجانية التلقيح.

وأضاف أن كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير في إقبال المواطنين على هذه العملية، مما جعل أن عدد الأشخاص الذين استفادوا من التلقيح يتجاوز أربعة ملايين، ما يعادل 12 في المائة من الساكنة المستهدفة، مشيرا إلى أن هذه النسبة جعلت المغرب ضمن البلدان العشر الأوائل على المستوى العالمي، والأول إفريقيا.