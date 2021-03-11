اجتماع للجنة الإقليمية لتنمية سلسلة الأركان بإقليم الصويرة

عقدت اللجنة الإقليمية المكلفة بتنمية سلسلة شجر الأركان بالصويرة، أمس (الأربعاء) بجماعة تمنار (إقليم الصويرة)، اجتماعها السابع المخصص لاستعراض حصيلة وآفاق تطوير سلسلة الأركان بالإقليم.

وفي كلمة بالمناسبة، شدد عامل الإقليم، عادل المالكي، على العمل الجاد والمتواصل المبذول من قبل مختلف المتدخلين، وعلى رأسهم الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، في إطار مقاربة تشاركية ومنسقة، من أجل تنمية وتثمين سلسلة الأركان، وتحقيق أثر إيجابي على الساكنة المحلية المعنية على صعيد الإقليم أو في جهات أخرى معروفة بزراعة هذه الشجرة.

وأكد المالكي، في هذا الإطار، أن نتائج هذا التعاون الوثيق أصبحت ملموسة على أرض الواقع، من خلال عدد من المشاريع الطموحة، موضحا أن شجر الأركان يحظى، من الآن فصاعدا، بسمعة دولية كبيرة بفضل إعلان 10 ماي كيوم عالمي لشجرة الأركان بطلب مغربي. وسجل أن هذا الأداء الجديد للمملكة يضع مجموع الفاعلين والمتدخلين أمام مسؤولية كبيرة في أفق تطوير أكبر لهذه السلسلة، والاستفادة من مردوديتها وتثمين مختلف المنتجات التي تحظى بطلب عالمي، تماشيا مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى صون وتطوير وتثمين شجر الأركان.

وأوضح المالكي أن شجر الأركان يمثل قيمة مضافة حقيقية يجب أن يستفيد منها مختلف الفاعلين العاملين بالسلسلة، مؤكدا أن اللجنة الإقليمية المعبأة بشكل قوي، تقود عملا بلا هوادة، في سبيل بلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق أفضل النتائج خلال الأشهر المقبلة، بمساهمة مختلف الفاعلين على الصعيد الإقليمي.