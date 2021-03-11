توقعات بموسم فلاحي جيد في إقليم خنيفرة

مكنت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدها إقليم خنيفرة من تحسن بارز في الوضعية الفلاحية بالإقليم سيكون لها أثر إيجابي على مجريات الموسم الفلاحي خصوصا فيما يتعلق بنمو الغطاء النباتي والزراعات الخريفية وإثمار الحبوب وإزهار الأشجار المثمرة، إضافة إلى تحسن ملموس في نسبة ملء السدود.

ومنذ بداية الموسم والى غاية الأسبوع الأول من مارس الجاري سجلت التساقطات المطرية بالإقليم معدل 375 ملم، علما أن المعدل السنوي للتساقطات على مستوى حوض أم الربيع يبلغ 414 ملم. يذكر أنه خلال الموسم الفلاحي الماضي لم تسجل سوى 287 ملم من التساقطات طيلة الموسم.

وأوضح نزار ريحاني رئيس الغرفة الفلاحية بخنيفرة أن الإقليم يتميز بطابعه الجبلي البارد ما يتطلب تساقطات مطرية متأخرة ومنتظمة لتستفيد منها بشكل أوفر الأشجار المثمرة وزراعة الحبوب والخضروات ثم المراعي. وأضاف أن هذه التساقطات المطرية المنتظمة ستساهم في انتعاش الغطاء النباتي وتوفير الكلأ للماشية خصوصا وأن قطاع الرعي وتربية الموتشي يمثل 70 في المائة من الأنشطة الفلاحية بالإقليم، مما سيخفف العبء على الفلاحين، زيادة على تحسين منسوب الآبار والفرشات المائية والسدود .

وأبرز ريحاني أن المخزون المائي للسدود بالمنطقة مايزال في تراجع رغم هذه التساقطات إذ أن معدل ملء سد أحمد الحنصالي لا يتجاوز 31 في المائة الى غاية الأسبوع الأول من مارس الجاري مما يتطلب سنتين أو ثلاث سنوات ليعود لمنسوبه الحقيقي. وأشاد بالدعم الذي قدمته الوزارة، لمربي الماشية في المناطق المتضررة من قلة التساقطات المطرية بالإقليم.