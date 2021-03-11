توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الخميس)، تكون كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية الشمالية، فيما ستكون الأجواء مستقرة ومشمسة بمعظم أرجاء المملكة . مع هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية وسيكون الطقس باردا نسبيا بالمرتفعات والشرق وهضاب الفوسفاط. وستهب الرياح معتدلة شرقية بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستترواح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 05- و درجتين بالمرتفعات، وما بين 02- و06 درجات بالمنطقة الشرقية، وما بين 02 و 07 درجات بالسايس، والجنوب الشرقي، وهضاب الفوسفاط ووالماس و السهول الداخلية، وما بين 07 و 13 درجة بالواجهة المتوسطية و السواحل الشمالية والوسطى، و ما بين 08 و 13 درجة بمنطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 12 و16 درجة بالمناطق الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 10 و 16 درجة بالأطلس، وما بين 13 و 19 درجة بالريف والمنطقة الشرقية، وما بين 19 و 24 درجة بالشمال والوسط، وما بين 22 و26 درجة بكل من منطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 24 و 30 درجة بأقصى جنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا الى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز ثم سيصبح قليل الهيجان الى هائج يوم غد (الجمعة) بالغرب ، وقليل الهيجان إلى هائج ليصير هائجا الى قوي الهيجان شمال الصويرة، فيما سيكون هائجا إلى قوي الهيجان ثم سيتحول تدريجيا الى قليل الهيجان الى هائج زوال يوم غد بالسواحل الاطلسية.