إطلاق حملة تلقيح لفائدة نزلاء بالسجن المحلي تيفلت1

أطلقت بالسجن المحلي “تيفلت1″، اليوم الأربعاء، حملة تلقيح ضد فيروس (كوفيد-19) لفائدة نزلاء بهذه المؤسسة السجنية.

ويستفيد من هذه العملية التي تندرج في إطار الحملة الوطنية المجانية للتلقيح المضاد “للكوفيد 19″، التي كان قد أطلقها الملك محمد السادس في 28 يناير، مجموعة من السجناء ممن تتوفر فيها الشروط الموضوعة لهذا الغرض، إذ استفاد نحو عشرين نزيلا تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق، من الجرعة الأولى من اللقاح أشرفت عليها أطقم طبية تابعة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة الصحة.

واعتبر رئيس مصلحة العلاجات الصحية بالمندوبية المذكورة، توفيق أبطال، في تصريح للقناة الإخبارية (إم 24) التابعة للمجموعة الإعلامية لـ( و م ع)، ان هذه العملية تتم في ظروف جيدة.

وأشار أبطال إلى أن “نزلاء المؤسسات السجنية استفادوا من حملة التطعيم هاته في جميع أنحاء التراب الوطني، حسب فئتهم العمرية، على غرار مواطنيهم خارج السجون”، منوها بتعبئة الأطر الطبية وشبه الطبية لمديرية السجون الذين يعملون تحت إشراف الأطر الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وقال “لقد تلقى جميع موظفي المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تم الشروع، مؤخرا، في تلقي الجرعة الثانية”.