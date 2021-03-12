“نبغيك ياما” جديد ميكري

أطلق الفنان نصر ميكري، أول أمس (الاثنين)، كليب أغنيته الجديدة “نبغيك ياما”، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

الأغنية الجديدة للفنان الشاب من كلمات مصطفى بارا وإخراج الفنـــان الشــاب بن إيتش وتم تسجيلها باستوديو “مارينا أبي رقراق”، تحت إشراف مهندس الصوت منير توماني، أما الألحان فقــد صاغهــا ميكــري نفســه.

وتعد أغنية “نبغيك يا ما” ثالث إصدار غنائي في العام الحالي بعد أغنيتي “جات أو مشات” و”وقتاش”، اللتين صدرتا على التوالي في يناير وفبراير، للاحتفال باليوم العالمي للمرأة وتكريما لجميع الأمهات.

“نبغيك ياما” هو ثمرة عمل إبداعي قام به الفنان نصر خلال فترة الحجر الصحي حيــث انتهـز الفرصة لتأليف عدة أغان من المرتقب أن تصدر قريبا.

ويحرص الفنان نصـــر ميكــري على مواصلة حمـــل مشعـــل عائلـــة ميكري الفنية، فهو نجل الفنان الراحــل حســــن ميكـــري، الـــذي شكـــل رفقة أشقائه محمود ويونس وجليلة، منذ أزيد من نصف قرن، تجربة فنية فريدة جمعت بين الموسيقى والتأليف والتمثيل والتشكيل.

ع. م