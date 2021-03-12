المحكمة تلغي جمع جمعية سلا

استندت على وجود خروقات وإبعاد منخرطين قانونيين

قضت المحكمة الابتدائية بسلا، أول أمس (الاثنين)، ببطلان الجمع العام العادي للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، المنعقد في 2 غشت 2019، بسبب الطعن الذي تقدمت به مجموعة من المنخرطين.

وجاء قرار المحكمة الابتدائية بعد أن تبين لها استبعاد المكتب المسير للفريق السلاوي مجموعة من المنخرطين، إذ بلغ عدد الطاعنين 20 فردا، في الوقت الذي تعدى عدد المنخرطين المبعدين من الجمع العام، المنعقد في 2 غشت 2019، 68 شخصا.

كما استندت المحكمة في قرارها على عدم اعتماد الفريق على النظام الأساسي، المطابق للنظام النموذجي، واعتماده نظاما أساسيا سابقا، وعدم تقديم الترشح لرئاسة الفريق بنظام اللائحة، كما هو منصوص عليه في القانون، خاصة بعد تقديم عبد الرحمان حجي، الرئيس الأسبق للفريق، استقالته.

ويأتي هذا الحكم، قبل يومين من عقد الفريق السلاوي جمعه العام، المقرر إجراؤه، اليوم (الأربعاء)، الشيء الذي دفع الحركة التصحيحية، إلى الإسراع في استصدار نسخة منه، قصد تبليغه للفريق، الذي ينوي عقد الجمع بحضور المنخرطين، الذين يحظون بثقة المكتب المسير والموالين له، واستبعاد المنخرطين المعارضين، والمبعدين من الجمع العام الأخير.

صلاح الدين محسن