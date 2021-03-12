إجراءات انضباطية جديدة بالجيش

فاندربروك منع استعمال الهواتف وسن نظاما داخليا للنادي

اتخذ سفين فاندربروك، مدرب الجيش الملكي، إجراءات انضباطية جديدة في النادي.

وبادر فاندربروك إلى وضع نظام داخلي وافقت عليه إدارة النادي دون تردد، ويتضمن مجموعة من التدابير الصارمة، ضمنها فرض غرامات مالية، وعقوبات على المخالفين، والالتزام بلباس موحد خلال التداريب، سواء بالنسبة إلى الأطر التقنية، أو اللاعبين.

ويتعين على اللاعبين كذلك الالتزام بالوجبات الغذائية، والحضور قبل الموعد المحدد بخمس دقائق على الأقل، إضافة إلى منع استعمال الهواتف في المركز أثناء الوجبات الغذائية.

وقال فاندربروك في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، إن ما يهمه فرض الانضباط، واتباع تعليماته، حتى يعود الجيش الملكي إلى سكة الانتصارات، داعيا لاعبيه إلى بذل المزيد من الجهد، من أجل تحقيق المبتغى المنشود.

عيسى الكامحي