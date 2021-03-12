محافظ يحلق في سماء الغيوان

جزء ثان لكتاب يوثق كواليس سهرات المجموعة الأسطورية

صدر حديثا للفنان سعيد محافظ الجزء الثاني من كتابه “عندما حلقت في سماء ناس الغيوان “، عن دار مطبعة بن ازناسن.

الكتاب الجديد يشكل سفرا وتوثيقا بالقلم لتجربة خاصة مع “ناس الغيوان”، عاشها المؤلف الذي رافق المجموعة الغنائية في العديد من المحطات والأسفار والحفلات، وحرص على التقاط بعض التفاصيل من كواليس سهرات المجموعة الأسطورية وأجواء جلساتهم الحميمية.

وتولى الزميل الصحافي العربي رياض تقديم الكتاب في جزأيه الأول والثاني، إذ اعتبر أن “سعيد محافظ استطاع أن يلتقط بعين طفل تفاصيل لا تنتبه لها جل الأعين لمحطات من مسار مجموعة ناس الغيوان، سواء في كواليس المسارح والفضاءات الثقافية، أو في الحياة العامة”.

وأضاف رياض، في تقديمه، “أن لا يشبه جل الكتب التي تناولت موضوع مجموعة ناس الغيوان، والتي أحالتنا على السياق المجتمعي الذي أفرز المجموعة، بل غاص بنا إلى عوالم من أرض الواقع عمل الكاتب معتمدا على أحاسيسه وسعادته وهو قريب من مجموعته التي تلخص كل شيء بالنسبة إليه، مغتنما الفرصة التي أتيحت له من خلال تحديه وهو صغير وجعلته يرافق المجموعة إلى عدد من التظاهرات التي شاركت فيها داخل أرض الوطن”.

وأشار رياض إلى أن الكاتب نجح في نقل أجواء الكواليس بأسلوب فني، إذ قال في إحدى الحلقات: “رأيتهم في الكواليس قامات مثيرة وشعر كثيف ، وجوه تحمل دلالات مختلفة، لا يتحدثون كثيرا ، بل حتى في ما يخص الأعمال التي سيقدمونها فوق الخشبة ، لم يسبق أن سجلت أنهم اتفقوا حول ما سيقدمونه أو كيف سيبدؤون، كل منغمس في جو خاص ، إلى أن يأتي صوت عمر السيد معلنا أن دورهم قد حان ، لا تسمع منهم إلا همهمات من قبيل : باسم الله .. يالاه آ لمعلم … يصعدون الخشبة ، تتعالى الهتافات والصيحات من قبل الجمهور مصحوبة بشعارات أو هتافات تحمل أسماء أعضاء المجموعة أو مطالبة بأداء أغنية معينة .. تعلن أنامل علال على آلة البانجو عن انطلاق الفرجة ، ليتحول أعضاء المجموعة من أناس بسطاء كما رأيتهم في الكواليس، إلى أسود تزأر بكلام منغوم يسلب العقول والأجساد”.

عزيز المجدوب