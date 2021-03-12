بيانو لتهدئة حديثي الولادة

تبرعت شركة لصناعة الآلات الموسيقية، بآلة بيانو لإحدى وحدات العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى إيطالي.

وتهدف الشركة المتبرعة بالبيانو من وجود هذه الآلة داخل وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة بمستشفى باري بجنوبي البلاد، إلى شعور الأطفال بالهدوء والراحة.

ووضع البيانو أمام مدخل الجناح، حيث يمكن لحديثي الولادة سماع نغماته في الداخل. تولدت المبادرة من فكرة للطبيب أليساندرو غراتسي، الذي قال إنهم يستخدمون نظام اتصال داخلي للتواصل بين الوالدين والأطفال، موضحا أنه ذات يوم، بدلا من مناداتهم بأسمائهم، استخدمت مقطوعة موسيقية، وقال لهم إن سماعها يعني أن بإمكانهم الدخول.

عامل نظافة نجم على “تيك توك”

لجأ عامل نظافة فرنسي إلى تطبيق “تيك توك” لنشر رسالته: “ضعوا نفاياتكم في صندوق قمامة”. بعدما سئم من إلقاء الناس القمامة في شوارع باريس.

واشتهر لودوفيك فرنسيسشت، البالغ من العمر 45 عاما في فرنسا، بمقاطع فيديو وهو يجمع أكواما من القمامة ويرقص ويطلق مناشدات من أعماق القلب تدعو الناس للحفاظ على الكوكب نظيفا.

ويتابع حسابه على “تيك توك” 59 ألف فرد، وجمع 608 آلاف “إعجاب”، وبلغ عدد مشاهدات بعض مقاطعه المصورة مئات الآلاف.

وقال إنه يعمل سبع ساعات يوميا ويحصل على راتب قدره نحو 1500 أورو (1789 دولارا) شهريا بعد اقتطاع الضرائب.

زواج توأمين عمرهما 5 سنوات

شهدت تايلاند حادثة زواج غريبة بين شقيق وشقيقته التوأم، حيث تم تزويج التوأمين البالغين من العمر 5 سنوات، وذلك للاعتقاد بأنهما كانا عاشقين في حياة سابقة عاشاها في الماضي. وأقيم حفل زفاف واشيراويت بي موسيكا وشقيقته رينرادا بريم، في منزلهما الواقع بمحافظة ناخون سي ثامارات، الأسبوع الماضي. واتبع والدا التوأم، تعاليم دينية بوذية خاصة بهما، تدعي أن جميع التوائم يولدون من حياة سابقة، كانوا فيها عشاقا، ولم تتوج علاقاتهم بالزواج.

وقال والد التوأم وييراساك، إن تزويجهما كان الخيار الوحيد أمامه، كيلا يمرض أحدهما وفق المعتقدات التي يؤمن بها، في حال عدم إتمام ذلك.

جدير بالذكر أن زواج التوأم لا يعتبر قانونيا في تايلند، ولكنه يقام لأغراض تتعلق بالمعتقدات التي يؤمن بها البعض.