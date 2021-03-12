حادثة تطيح بزعيم عصابة ببرشيد

أوقفت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي برشيد، الأسبوع الماضي، مبحوثا عنه، في عقده الثالث، وكان موضوع عدة مذكرات بحث وطنية ومحلية من قبل أمن البيضاء و المركز القضائي و الترابي ببرشيد و درك الدروة، من بينها ارتكاب حادثة سير مميتة مصحوبة بجنحة الفرار وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر وتكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك، واستعمال السلاح الأبيض و الاتجار في الممنوعات.

وتورط الموقوف في حادثة سير أودت بحياة رجل بطريقة بشعة بجماعة الرياح، وبعدها فر إلى وجهة مجهولة، وظل الموقوف الذي كان مبحوثا عنه يتجول سرا بين البيضاء وبرشيد والضواحي، بعدما عممت مصالح الدرك الملكي والأمن الوطني مذكرات بحث عاجلة تتوخى إيقافه، نظرا لخطورة أفعاله الجرمية.

وتبعا لإخبارية توصل بها رئيس المركز، تمكنت العناصر الدركية من تحديد مكانه، ووضع حد للقضية التي طالت في رفوف البحث، إذ تم تتبعه إلى أن ألقي عليه القبض ضواحي المدينة، وبعد التنقيط الأولي وإجراء التحقيق الابتدائي جرى تقديم الظنين أمام العدالة، وما زال يخضع لإجراءات البحث لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات.

ع.ل