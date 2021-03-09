أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الأربعاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الأربعاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “العشوائي في مشروع ملكي بالبيضاء” و”دهس رضيع يطيح بولد الفشوش”، ثم صفحة “ضيف الصباح”، التي تتضمن حوارا مع محمد صديقي، عمدة الرباط بعنوان “صديقي: بيجيدي لن يقف ضد التطبيع”، وكذلك صفحات عدالة، التي تتضمن مقالا بعنوان “جرائم اختطاف واغتصاب تهز تمارة”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “ورطة المنتخب تتفاقم”.