“البام” يحسم في مرشحيه بمراكش آسفي

حسم الأصالة والمعاصرة، مبكرا، في أسماء وكلاء لوائح مرشحيه للانتخابات التشريعية المقبلة، واضعا بذلك حدا لكل التكهنات.

وأثار «البام» مفاجأة قوية باختياره ترشيح وجوه شابة ونسائية بالعديد من الدوائر، كالدكتورة فاطمة الزهراء بن الطالب بدائرة كليز، وفاطمة الزهراء المنصوري، وكيلة للائحة «الجرار» بدائرة مراكش المدينة، والتي اختارت فتح مشاورات مع العديد من الوجوه المؤثرة بالدائرة الانتخابية قبل مدة، واستطاعت استقطاب العديد من الأسماء الانتخابية بدائرة مراكش المدينة، في حين تم منح التزكية للدكتور طارق حنيش، رئيس هيأة الأطباء بمراكش ليكون وكيلا للائحة المنارة.

وبدائرة إقليم آسفي، تم تجديد تزكية محمد كاريم وكيلا للائحة، مدعوما بمجموعة من رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم.

وبإقليم الحوز، تم اختيار طارق العراقي وكيلا للائحة «الجرار»، فيما تمت تزكية حميد نرجس الذي يتوفر على قاعدة انتخابية مهمة جدا بدائرة الرحامنة.

وبإقليم شيشاوة، تمت تزكية هشام المهاجري وكيلا للائحة الحزب بهذه الدائرة الانتخابية، إذ يتوفر المهاجري على قاعدة انتخابية مهمة جدا بالإقليم، وسيكون مسنودا من قبل العديد من رؤساء الجماعات بهذه الدائرة الانتخابية.

وبدائرة إقليم اليوسفية، تم تجديد الثقة في يوسف الرويجل ليقود لائحة «الجرار» بالإقليم، في حين تم اختيار أسماء الشعبي وكيلة للائحة الحزب بدائرة الصويرة، بينما تمت تزكية عبد الرحيم واعبر بدائرة قلعة السراغنة.

محمد العوال (آسفي)