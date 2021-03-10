״زوبعـة״ فـي صناديـق ״المصبـاح״

القاسم الانتخابي يقسم الأغلبية ويعزل العدالة والتنمية في انتظار حسم المحكمة الدستورية

فجر القاسم الانتخابي المرتكز على توزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، الأغلبية الحكومية الحالية وغير من خريطة التحالفات القائمة، من خلال اصطفاف أحزاب الأغلبية في جهة واحدة مع أحزاب المعارضة، وعزل العدالة والتنمية لوحده، لأنه ظل متمسكا بنمط الاقتراع السابق الذي ارتكز على توزيع المقاعد بناء على قاسم انتخابي لعدد الأصوات الصحيحة المعبر عنها، وعتبة 6 في المائة، وحساب أكبر البقايا الذي ساعدهم على الفوز بمقعدين إلى ثلاثة في دائرة واحدة.

معاداة الأغلبية والمعارضة

״بيجيدي״ رفض ضمان حقوق مئات المرشحين وآلاف المصوتين وانتصر لقطبية حزبية مصطنعة

تعرض قادة العدالة والتنمية، لصدمة شديدة، جراء الحياد الإيجابي لوزارة الداخلية، التي وإن أعلن وزيرها عبد الوافي لفتيت، في مجلس النواب، رفضه مقترحات المعارضة الممثلة في الاستقلال، التقدم والاشتراكية، والأصالة والمعاصرة، والمسنودة من قبل التجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، مرت التعديلات بأغلبية الأصوات، ما جعل الحكومة في موقف حرج، بل أدى هذا التصويت إلى انهيار الأغلبية بصفة مطلقة.

وساند 20 حزبا آخر غير ممثل في البرلمان ، موقف الأغلبية الجديدة التي أفرزها التصويت على القوانين الانتخابية، لأنها تصدت لهيمنة العدالة والتنمية على المشهد الانتخابي، وقلصت من انتصاراته، إذ لأول مرة في تاريخ المغرب يرأس حزب الحكومة لولايتين اثنتين، لذلك عمدت الأحزاب الأخرى إلى اعتماد القاسم الانتخابي الجديد المرتكز على توزيع المقاعد على عدد المسجلين، عوض عدد المصوتين، كما كان في السابق.

ورد قادة الأغلبية في مرحلة سابقة، بينهم إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، على قادة العدالة والتنمية، بأن القاسم الانتخابي المرتكز على عدد الأصوات الصحيحة، ساعد «بيجيدي» بالخصوص على « سرقة» مقاعد لا تعود إليه، ما جعله يحصل 125 مقعدا، مشيرا إلى أن النظام الانتخابي السابق «غير عادل وغير نزيه»، لأنه هضم حقوق مئات المرشحين، وآلاف المصوتين، وأدى إلى «قطبية حزبية مصطنعة»، في إشارة منه إلى الصراع الذي كان قائما بين «بيجيدي»، و» البام»، مشددا على ضرورة إفساح المجال لباقي الأحزاب لولوج البرلمان بعدد كبير من النواب، لإغناء الحقل السياسي، تطبيقا للدستور الذي نص على التعددية الحزبية، وناهض الحزب الوحيد.

وساند عبد اللطيف وهبي، أمين عام الأصالة والمعاصرة، موقف لشكر الذي اعتبر أن القاسم الانتخابي الحالي وإن خول لحزبه ربح مقاعد كما العدالة والتنمية، فإنه غير راض عن ذلك لأن العملية الحسابية، حرمت أحزابا حصلت على أزيد من 10 آلاف صوت، مضيفا أن الغاية من الانتخابات، هو فوز أكبر عدد من المرشحين من مختلف الأحزاب عوض أن يهيمن حزبان على الخريطة السياسية.

وخاض الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي هذه المعركة القانونية، ليساندها الحركة الشعبية، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، لضمان مقاعد إضافية.

ورفع « بيجيدي» من خطاب المظلومية، مدعيا أن الجميع متآمر عليه، لأجل تحقيق المزيد من المكاسب، وممارسة التحكم في الخريطة الانتخابية، وهذا يخالف رأي 99 بالمائة من الأحزاب السياسية التي تريد القاسم الانتخابي وفق عدد المسجلين في اللوائح، وليس وفق عدد الأصوات الصحيحة، كما يدعو إلى ذلك « بيجيدي». واعتبر العثماني أن اعتماد النظام الانتخابي الجديد هو ضرب للممارسة الديمقراطية، ونكوص انتخابي، ومحاولة يائسة لصد « نجاحات بيجيدي» بالعمل الميداني الجاد و» المعقول»، بعيدا عن المناورات، مستغربا وضع مقترح انتخابي غير موجود في أي قانون انتخابي بأي دولة من دول العالم، مضيفا أن خصوم الحزب أرادوا النيل من الفصل 47 من الدستور وفشلوا، وبحثوا عن طرق أخرى، إذ كان عليهم استثمار الوقت للاشتغال ميدانيا كي يحققوا الفوز الانتخابي.

وأكد قادة العدالة والتنمية، أن بعض الأحزاب «الكسولة» تريد أن تفوز ب» غش انتخابي ناعم» عبر مقارنة الذين حصلوا على أزيد من 40 ألف صوت في كل دائرة، ومنحها هدية لمرشحين لم يشتغلوا ورفضهم المواطنون، وصوت عليهم أقلية، ما يعني ضرب مبدأ التنافس في الصميم، واحتساب أصوات مقاطعي الانتخابات وأصوات الأموات.

واستعمل العدالة والتنمية، لغة التحكم في الخريطة الانتخابية، من خلال رفض قادة الحزب، أي تغيير في نمط الاقتراع، معتبرين أنها محاولة لضرب الدستور والديمقراطية في الصميم، وخلط الأوراق وتمييع الانتخابات عبر فرض تكافؤ الفرص بين الذي حصل على 60 ألف صوت، للفوز بمقعد، ومن حصل على ألفي صوت فقط للفوز أيضا بمقعد.

ويهدد القاسم الانتخابي، رأس سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة وتحالف الأغلبية، الذي كان عليه اللجوء إلى الفصل 47 من الدستور وتقديم استقالته وأعضاء حكومته، عوض طلب الاحتكام إلى الفصل 103 الذي اقترحه قادة الحزب من خلال رفض كل التعديلات التي اقترحتها الفرق البرلمانية، وضمان التصويت عليها بتجديد الثقة في الحكومة.

أحمد الأرقام

صلاحيات المحكمة الدستورية

ستحسم المحكمة الدستورية في القوانين التنظيمية، التي تعد من صلاحيتها، إذ هاجم قادة الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، حزب رئيس الحكومة، معتبرين أنه من باب القول المتهافت الإقرار والإصرار بأن هذا الإجراء الجديد الخاص بالقاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، مخالف للدستور، واصفين رأي العدالة والتنمية، بأنه تغليط واضح، لأن القاسم الانتخابي مجال يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية، غير المقيد بأي نص دستوري صريح.