القايدة حورية… امرأة بألف رجل

“دخلو لديوركم راه كندوي معاكم، والشريف الناس كتموت ونتا كتكركر دخل لدارك غبر على مزيناتك…”، “اللي عندها شي مجتهد تشدو.. واللي عندها شي كسول تصيفطو ليا نتكلف بيه”، من بين العبارات التي جعلت القايدة حورية أشهر من نار على علم في زمن كورونا، بل جعلتها نجمة بدون منازع في رمضان، بعدما أصبحت فيديوهاتها تتصدر “الطوندونس” في اليوتوب لكثرة الإقبال على مشاهدتها والاستئناس بخرجاتها في رمضان.

لم تكن تعتقد حورية بلصيق، خريجة أول فوج نسائي للمعهد الملكي للإدارة الترابية سنة 2006، أن تتحول في يوم من الأيام من قائدة عادية إلى مشاهير المغرب في زمن كورونا، إلا بعد أن حل الفيروس المرعب، فمخاطبتها التلقائية والشعبية للمواطنين خلال حملاتها التحسيسية اليومية بمنطقة نفوذها بآسفي، لدعوة المواطنين إلى البقاء في منازلهم خلال مرحلة الحجر الصحي التي تقرر تطبيقها لمحاصرة الوباء القاتل، جعلتها أيقونة القياد في زمن كورونا.

ولكسب رهان محاصرة فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى، خلال مارس الماضي وما تلاه من أشهر الحجر الصحي، حرصت حورية الحاصلة على دكتوراه في القانون الدستوري من جامعة الحسن الثاني بالبيضاء، على استعمال أسلوب بسيط للتأثير في المواطنين، وهو ما جعلهم يبادلونها حبا واحتراما.

وجسدت حورية، قائدة المقاطعة السابعة بآسفي، المفهوم الجديد للسلطة الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه بعد توليه عرش أسلافه، إذ استطاعت ابنة حي بورنازيل بالبيضاء، بلغتها البسيطة وعفويتها وتواضعها أن تكون القدوة لباقي رجال ونساء السلطة وأعوانهم وكذا السلطات الأمنية والترابية في كيفية استمالة المواطنين وإقناعهم بتطبيق الطوارئ الصحية التي تأتي لمصلحة الوطن والمواطن، اتقاء لشر فيروس قاتل. وليس هذا فحسب، فنجاح القايدة حورية في إقناع سكان الأحياء الشعبية ومخاطبتها كل واحد باسمه، جعلها تثير العجب لذكائها الخارق.

وفي الوقت الذي بلغ الخوف مبلغه في نفوس الناس من خطر انتقال العدوى، فإن القايدة حورية تحرص على أداء واجبها بكل تفان، فهي مستعدة للتضحية بنفسها من أجل حماية الوطن والمواطنين، فهي ترى نفسها من الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في الصفوف الأولى في الحرب ضد وباء كورونا القاتل.يوما بعد آخر أصبحت القايدة حورية تحصد النجومية، حتى صارت شخصية يتحدث عنها الكبير والصغير في المغرب بعدما تجاوزت نجوميتها آسفي، كيف لا وهي تزاوج بين الصرامة في تطبيق روح القانون والليونة والتوعية والمواقف الإنسانية التي كشفت المعدن الأصيل لرجال ونساء السلطة الذين طالما اعتبرهم البعض مثالا للتسلط.

لا مكان للعياء والشرود عند القائدة حورية، فرغم التعب الذي يمكن أن ينال من تحركاتها اليومية ليل نهار للسهر على تطبيق حالة الطوارئ التي أقرتها السلطات العمومية لمحاصرة وباء كورونا، ورغم كثرة الملفات المعروضة أمامها، إلا أنها تسير وفق خطوات ثابتة وتعالج الملفات العالقة بحكمة واحتراف.

ولا تخاف القائدة حورية على نفسها باعتبارها من الجنس اللطيف الذي يتميز بإحساس مرهف، بل ترى نفسها امرأة بألف رجل، ولعل ما يؤكد ذلك شجاعتها في دخول أماكن يصعب على الرجال مداهمتها، غير مكترثة بتعريض نفسها لخطر مقاومة الخارقين للطوارئ أو الخارجين عن القانون.

وليس هذا فحسب، فالقايدة حورية لا تلتفت إلى الوقت، بقدر ما يهمها إنجاح تطبيق الطوارئ الصحية، بتوعية المواطنين الذين يوجدون في منطقة نفوذها، حتى تتم محاصرة الوباء وتجنب انتقال العدوى.

وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من حياتها، فحورية من محبي القراءة باعتبارها غذاء للروح ومساهما في تطوير الكفاءة، إضافة إلى ممارستها الرياضة والاستماع إلى الموسيقى والميل إلى المرح لأنه يمنحها الطاقة الإيجابية لممارسة مهامها على أكمل وجه دون كلل أو ملل.

وإلى يومنا هذا مازالت القايدة حورية بلصيق، تثير “البوز” في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أصبحت صورها تستعمل للتعليقات الساخرة على بعض الأحداث التي شهدها المغرب، بالاستعانة بلازمتها الشهيرة “الناس كتموت ونتا كتكركر…”.

هكذا استطاعت القايدة حورية أن تصنع لنفسها اسما في نادي المتوجين في زمن كورونا، بعد أن كانت مثالا لرجال ونساء السلطة الساهرين على تطبيق حالة الطوارئ الصحية بحذافيرها، إذ لا تكل ولا تمل في القيام بحملات لتوعية المواطنين بضرورة الالتزام بالحجر الصحي، وكذا التقيد بتعاليم السلطات ووزارة الصحة في ما يتعلق بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الواقية واحترام مسافة الأمان.

محمد بها