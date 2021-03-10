8 مارس… عيد الشعارات

«الصباح» ترسم بورتريهات نساء من مجالات متنوعة ترفع لهن القبعات كل يوم

تحتفل المرأة المغربية، مثلها مثل باقي نساء العالم، اليوم، بالذكرى السنوية لعيدها. وككل سنة، ترفع لها شعارات المساواة والتمكين والاحتفاء، وتهداها الورود الحمراء والشوكولا، وتطلى جدارات “فيسبوك” بالتدوينات والإهداءات للجنس اللطيف، قبل أن تعود الأمور، من جديد، إلى سابق عهدها، من ظلم وحيف وعنف في حقها، في انتظار عيد مقبل.

سنوات مرت وأعياد مضت، والمرأة المغربية تعاني في صمت، بعد أن بحت حناجر المناضلات من فرط المطالبة بالمناصفة و”الكوطا» والمساواة في الأجر وغيرها من الحقوق المهضومة. لا فرق في ذلك بين ربة بيت أو عاملة أو سيدة أعمال. فالمرأة، في مجتمعنا الذكوري، “كا تبقى غير مرا”، مهما بلغت من رتب عليا ومهما تبوأت من مناصب.

وككل سنة، يعود 8 مارس وتعود معه التساؤلات نفسها، وعلى رأسها السؤال الكبير: ماذا حققت المرأة المغربية من مكتسبات؟ تطل علينا الوجوه نفسها من نشرات الأخبار وتتردد الأسماء نفسها في المجلات والجرائد والمواقع الإلكترونية. الكل يشيد ويهلّل ويطبّل منتشيا بالشكليات، في حين أن الواقع أمر آخر. تعديلات مدونة الأسرة، التي شكلت ثورة داخل مجتمعنا، بإرادة من ملك البلاد، ظلت حبرا على ورق، في ظل غياب عقوبات زجرية رادعة وفي ظل اجتهادات قضائية متحايلة، سواء في ما يتعلق بزواج القاصرات الذي ما يزال قائما في العديد من المناطق، أو بخصوص التعدد الذي تجد الزوجات أنفسهن مجبرات على الموافقة عليه، في عملية “شانتاج» يتم فيها تخييرهن بين القبول أو الطلاق. قانون العنف ضد النساء، بدوره، مليء بالثغرات التي تجعل تطبيقه مشوبا بالكثير من العوائق والصعوبات… وقس على ذلك العديد من النصوص القانونية، الصالحة للتسويق الإعلامي أكثر من أي شيء آخر.

في 8 مارس هذه السنة، اختارت “الصباح” بورتريهات نساء متنوعات. منهن سيدة الأعمال الطموحة التي رفضت أن تظل رهينة النموذج الكلاسيكي للمرأة ونجحت في تمردها عليه لتحقق ذاتها وكيانها، ومنهن سائقة الطاكسي من الحجم الكبير، التي تفوقت في مجال يحتكره الرجال فقط، ومنهن الطبيبة التي تنشر مقالاتها في كبريات المجلات، العلمية والقاضية التي تناضل من أجل إصلاح منظومة العدالة والملاكمة التي حققت ألقابا غير مسبوقة في مجال يحتكره الجنس الخشن، والعالمة التي أطلق اسمها على كويكب والمطحونة في معبر “طاراخال» والفنانة التي اتخذت الغناء سبيلا للدفاع عن قضية المرأة القروية والباحثة والمفكرة التي طردت من رابطة العلماء لأنها خرجت عن الإجماع وطالبت بمساواة المرأة مع الرجل في الإرث. كلهن نماذج، من ضمن أخرى، ترفع لهن القبعات كل يوم، وليس فقط لمناسبة هذا العيد الذي تستهلك فيه الشعارات الرنانة. كل عيد والمرأة المغربية مناضلة في مجتمع ما زال يعتبرها “عورة”.

نورا الفواري