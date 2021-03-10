ائتلاف المناصفة يسعى إلى الثلث

حجي تطالب الفرق البرلمانية بتقديم تعديلات لتعزيز حضور النساء في المؤسسات

طالب ائتلاف “المناصفة دابا” الفرق البرلمانية بتقديم تعديلات على مشاريع القوانين الانتخابية، في أفق تعزيز حضور النساء في المؤسسات المنتخبة.

وأكدت وفاء حجي، منسقة الائتلاف، في ندوة صحافية، أن ما جاءت به مشاريع القوانين التنظيمية التي صادق عليها المجلس الوزاري في جانب تطوير الآلية التشريعية المتعلقة بالتمثيلية النسائية، يعتبر خطوة مهمة في طريق تحقيق المناصفة الكاملة، التي نص عليها دستور 2011 في الفصل التاسع عشر منه.

وأوضحت حجي أن إقرار ثلث المقاعد على الأقل للنساء في هذه المرحلة، سواء في المجالس المنتخبة أو المكاتب المسيرة في انتخابات 2021، حتى وإن كان لا يستجيب لتطلعات إقرار المناصفة المنصوص عليها دستورا، يشكل مدخلا وخطوة كفيلة ببلوغ المناصفة الكاملة في أفق 2030.

وأكدت حجي أن الائتلاف سلك خيارا تدريجيا وواقعيا يأخذ بعين الاعتبار أمرين أساسيين، الأول يهم واقع الممارسة السياسية والحزبية، والثاني، ينسجم مع أجندة أهداف التنمية المستدامة التي وقع عليها المغرب، والتي حددت سقف المناصفة في أفق 2030.

ولم يفت منسقة الائتلاف تثمين إقرار تخصيص ثلث المقاعد للنساء في مجلس العمالة أو الإقليم، داعية إلى تعميم هذا المقتضى، ليشمل جميع النصوص التشريعية المنظمة لتشكيل وعمل المؤسسات المنتخبة، سواء بمجلسي النواب أو المستشارين، أو في مجالس الجماعات الترابية، والغرف المهنية بمختلف أصنافها.

ودعت للمناسبة إلى ضرورة التنصيص في التعديلات التي سيتقدم بها البرلمانيون على إقرار تخصيص ثلث المقاعد على الأقل لصالح النساء على صعيد المجالس والمكاتب على حد سواء، مؤكدة ضرورة تعميم هذا المقتضى على مستوى أجهزة وهياكل المؤسسات، أو الترشيحات في الدوائر المحلية، ورفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في اللائحة الجهوية، بما يضمن بلوغ نسبة الثلث من مجموع المقاعد بالنسبة إلى مجلس النواب، وتعميم التناوب، بين النساء والرجال بالنسبة إلى كل فئة من الفئات التي يجري انتخاب ممثلين عنها في مجلس المستشارين.

وسارع الائتلاف، بعد دراسة مشاريع القوانين، إلى صياغة تعديلات، والترافع حولها لدى الفرق البرلمانية، كما وجه مذكرة في الموضوع إلى وزارة الداخلية، تتضمن مطالب “ائتلاف المناصفة دابا”.

وقالت حجي إن رفع عدد النساء في اللوائح الجهوية لن يتجاوز تسعين امرأة، أي بزيادة تسع نساء عن الواقع الحالي، وهو معدل يظل محدودا، إذا لم تفز نساء في الترشيحات المباشرة.

وأوضحت حجي، خلال الندوة الصحافية، أن التعديلات التي تقدم بها الائتلاف تسعى إلى ضمان الثلث على الأقل، في جميع المؤسسات، وهو ما يفرض وضع النساء وكيلات للوائح، مع مراعاة ترتيب المرشحين بالتناوب امرأة رجل.

وبخصوص التعديلات المقترحة على قانون الأحزاب، أكد الائتلاف ضرورة أن تكون الأحزاب في انسجام تام مع دعمها لبلوغ المناصفة، في أفق 2030، مطالبا بضرورة التنصيص في القانون التنظيمي على ضرورة تخصيص ثلث المقاعد لفائدة النساء، حدا أدنى داخل الأجهزة المسيرة وطنيا وجهويا، في أفق التحقيق التدريجي لمبدأ المناصفة.

ولبلوغ هذا الهدف، طالب الائتلاف الفرق البرلمانية والنساء البرلمانيات بمجلسي النواب والمستشارين بتضمين التعديلات المقترحة على مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان، وفق رؤية تستحضر جميع المطالب، التي سبق طرحها والتداول بشأنها في اللقاءات المباشرة، التي عقدها ائتلاف” المناصفة دابا ” مع أغلب قادة الأحزاب وممثلي فرقهم البرلمانية.

برحو

بوزياني