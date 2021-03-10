غضب بأحمر شفاه وقرنفل وياسمين

الكائن الوحيد الذي يهزم أنظمة الاستغلال والقهر بكسرة خبز وباقة ورد

حين خرجت عاملات النسيج بنيويورك، في 8 مارس 1908، للاحتجاج على ظروف القهر والعبودية والاستغلال وساعات العمل الطويلة والتحرش والإذلال والاغتصاب، رفعن عاليا كسرة خبز بيد، وباقات ورد حمراء وبيضاء وبنفسجية بيد أخرى.

كان يمكن لهؤلاء أن يفكرن في جلب آلات خياطة و»بيكوز» إلى ساحة الاحتجاج، أو قطع أثواب، أو سراويل «جينز» ممزقة، أو حتى تبان كبير مضرج بالدماء، لكن فضلن تيجان أزهار ورقائق نعمان ومزهريات حبق وورد، وضعنها متراصة أمام حوافر خيول الأمن التي جاءت تفرق احتجاجهن، فجفلت عائدة خطوات إلى الوراء، ورفع رجال الشرطة، وأرباب العمل قبعاتهم وانحنوا احتراما لهن.

بعد هذه الصورة، لم تظفر عاملات النسيج في أمريكا بحقوقهن كاملة في قوانين الشغل، فحسب، بل توصلن بهدية جميلة أخرى، عبارة عن عيد أممي للمرأة، رسمته الحكومة الأمريكية ويصادف 8 مارس من كل سنة.

في عز فواجعها وانكساراتها وخيباتها، تكتب المرأة غضبها ندى وبنفسج وياسمين. ترسمُ لائحة مطالبها بألوان الأقحوان والقرنقل والريحان.

لا تتنازل المرأة عن رقتها حتى في عز نحيبها وبكائها السخي، وهي تمسح حبات الدموع بمنديل ورقي بحركات دقيقة، حتى لا تسرق الكحل في العينين، وتفسد رسم «إيلاينر»، و»ماسكارا» على الرموش، وتمحو «فودوتان» من الخدين المتوردتين.

في عز مطالبتها بالخبز والزيت، تحلم المرأة بالورد وكتب الحب وزقزقة العصافير والتذكار وعشق المطر والأزهار. لذلك تكون مشاركتها «مثيرة» للانتباه في هبات الغضب التي تعرفها ساحات الاحتجاج في العالم.

المرأة هي الكائن الوحيد الذي يهدي «عبوس» رجال الأمن وردة حمراء، ولا يجد أي حرج أن تفتح حقيبتها، وتسحب علبة سجائرها الشقراء، وتشعل واحدة، وأخرى لـ»بوليسي» أنهكه الوقوف.

تفاجئك المرأة دائما برقتها. تصدمك، تبعثر كلامك وخطاباتك ولغتك ومعاجمك، وتفرض عليك إعادة النظر في بياناتك الختامية. تشعرك دائما أن أنوثتها أسمى من كل المطالب والملفات والاحتجاجات.

تجلس المرأة معك على طاولة الحوار والاتفاق والمطالب نفسها، لكن تخرج إلى العلن بشكل آخر ومميز. ليس من المفروض أن تحمل الشعارات نفسها، أو ترتدي «الجيليات» الصفراء نفسها، أو ترضخ للعادات والأعراف نفسها، بل تناضل كما تحب وتعشق هي.

تحتج المرأة بكامل أناقتها وفتنها وعلبة «ماكياجها» وكينونتها، وتصنع ربيعها بطريقتها الخاصة، ما لاحظه العالم، قبل عشر سنوات، في المغرب وتونس ولبنان ومصر وسوريا واليمن، حين لبس الحراك ثوبا ناعما، فرض على أعتى الأنظمة الجلوس إلى طاولة الحوار.

فقد يختلف الجميع في تقييم حصيلة الربيع العربي، لكن لن نتلعثم في أسماء سيدات بصمن حضورهن من الماء إلى الماء، ورفعن لواء الحب مقابل الخبز، فكتبن أحرفهن الأولى في سير العظماء.

وكل عيد وأنتن الأروع.

يوسف الساكت