جـدل دستـوري

طليمات: التعديل يفصح عن عبث بالإرادة الحرة للناخبين

أثار التعديل الذي صوت عليه مجلس النواب بالأغلبية، الكثير من الجدل الدستوري والسياسي، بين الباحثين والمحللين، الذين اعتبروه تراجعا عن حق دستوري، وعبثا بالاختيار الديمقراطي.

وأكد جليل طليمات، القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي، أن احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بما يعنيه من عملية توزيع للمقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية المخصصة لها، ورغم أنه في الظاهر مجرد تقنية من بين تقنيات أخرى، فإن جوهره يفصح عن عبث بما يشكل جوهر العمليات الانتخابية، أي الإرادة الحرة للناخبين، باعتبارها التجسيد العملي والواعي للمواطنة الفاعلة.

وتساءل طليمات في مقال توصلت «الصباح» بنسخة منه، أليس الأصل في القاسم الانتخابي، هو أنه مرآة وسجل لاختيارات الناخبين لممثليهم، مع احترام حق وحرية المسجلين في اللوائح في عدم المشاركة في التصويت؟

وأوضح القيادي السابق في الاتحاد الاشتراكي أن إقرار ذلك التعديل هو شكل من أشكال «المشاركة الإجبارية»، إذ يخرق مبدأ الإرادة الحرة في اختيار ممثلي الدائرة و»الأمة» في المؤسسات المنتخبة، معتبرا إياه تفويتا لـ»أصوات» لم تصوت إلى مكونات لوائح الدوائر الانتخابية .

وقال طليمات إن إرساء مؤسسات منتخبة وطنيا وجهويا ومحليا على قاعدة هذا القاسم الانتخابي النشاز، والمفتقد لأي مرجعية دولية، سيتمخض عنه مشهد سياسي أشد تفككا والتباسا وتنميطا للحقل الحزبي، واصفا إياه بالقاسم الذي يغذي البلقنة ويكرسها ولا يفتح أفقا لتعددية حزبية حقيقية وقطبية بديلة للقطبية الحزبية الزائفة («بيجيدي»/ «بام») التي قتلت السياسة، وفككت الأحزاب طيلة عقد من الزمن.

كما تعطل تفعيل الدستور تفعيلا ديمقراطيا، واستقالت الأحزاب من مهامها داخل المجتمع، ولم يعد لجلها من طموح غير الإبقاء على مواقعها الانتخابية وقربها من دوائر السلطة، ولو تطلب ذلك التضحية بأبجديات العملية الانتخابية الديمقراطية والحرة، وبالتمثيل النسبي، وبالهوية الحزبية ذاتها بالنسبة إلى البعض.

من جهته، قال إدريس قصوري، الباحث في العلوم السياسية، إن التصويت على تعديل القاسم الانتخابي، واحتسابه على أساس المسجلين، كيفما كانت الأطراف التي انخرطت في هذا التعديل، يكشف انزلاقا كبيرا عن المضمون الديمقراطي، الذي حمله دستور 2011.

وأكد قصوري أن الدستور يتحدث عن الحق والواجب، ولا يحق لأحد أن ينتقي من الدستور الواجب فقط، ويؤسس عليه مقترحا يلغي حق المواطن، والذي أسس عليه الدستور الواجبات.

وأوضح قصوري، في حديث مع «الصباح» أن الحق سابق عن الواجب، ومرتبط بإرادات وخيارات الأفراد والناخبين، باعتبارها حقوقا دستورية، هم وحدهم من لهم الحق في ممارستها، ولا أحد له الحق في ابتزازهم فيها، مهما كانت شرعية المؤسسات التي تشرع ذلك.

إن التصويت حق وواجب، ولا يلغي الحق في عدم التصويت، يقول قصوري، مؤكدا أن التعديل غير دستوري، ويجب الطعن فيه لدى المحكمة الدستورية، مستغربا شرعنة بنود وقرارات غير دستورية من قبل مؤسسة تشريعية يفترض فيها الحرص على احترام الدستور.

وأوضح الباحث في العلوم السياسية أن احتساب القاسم على أساس المسجلين وليس المصوتين، هو مس بحق أصيل للمواطن في عدم التصويت، والتصرف فيه من قبل جهات أخرى.

فمن حق المواطن التعبير عن رأيه، بالمشاركة أو عدمها، مؤكدا أن التوجه إلى اعتماد المسجلين في احتساب القاسم الانتخابي غير ديمقراطي، لأن المقترح يتنافى مع المكتسبات التي جاء بها دستور2011 ، ومع روح الديمقراطية، وضرورة التوجه إلى المستقبل في إطار الاستمرار في تحقيق التراكمات.

وأكد المحلل السياسي أن المؤسسات التشريعية ينبغى أن تعمل على تجويد القوانين، في إطار الارتقاء بمهامها لا أن تشتغل بانتكاسات في القرارات، مؤكدا أن البرلمان بتصويته على هذا التعديل تراجع في هذا الصدد، محذرا من أن يشكل هذا التعديل خطرا على المشاركة السياسية وتشجيعا على العزوف السياسي.

برحو بوزياني