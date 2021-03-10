“كاف” تطلق عصبة الأبطال النسوية

حددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم 31 مارس الجاري، آخر أجل لتقديم طلبات الترشح، لاحتضان النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية.

وأعلنت «كاف» عن فتح طلبات الترشح لاحتضان النسخة الأولى من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسوية، بمشاركة ثمانية فرق، ستشارك سبعة منها في التصفيات المؤهلة إليها، حسب المنطقة التي تنتهي إليها، في الوقت الذي يعتبر بطل البلد المنظم، مؤهلا بشكل مباشر إلى دوري أبطال إفريقيا.

واشترطت «كاف» أن يتضمن ملف الترشح لاحتضان النسخة الأولى، ملعبين رئيسيين لإجراء مباريات المجموعتين، إضافة إلى أربعة ملاعب للتداريب على الأقل، وخطة خاصة بإقامة الأندية الثمانية المشاركة في التظاهرة، إضافة إلى التزام الحكومة بتنظيمها.

وكشفت «كاف» أن عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم النسوية، ستنظم خلال الفترة الممتدة بين أكتوبر ودجنبر من كل سنة، إذ من المنتظر أن يعمل الاتحاد الدولي لكرة القدم، على إحداث كأس العالم الخاصة بالأندية النسوية، على غرار كرة القدم الذكورية.

صلاح الدين محسن