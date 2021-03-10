دين قديم يلاحق الساهر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أخيرا، تقريرا تلفزيونيا بثته قناة “NRT” الكردية، اتهمت من خلاله الفنان العراقي كاظم الساهر باقتراض مبلغ مالي من أهل قرية كان يعمل بها قبل شهرته، وهو الدين الذي لم يسدده إلى اليوم، حسب قولهم.

وكشف التقرير ذاته، أن كاظم كان يشتغل معلما للرياضة واللغتين العربية والإنجليزية بقرية “عمرة” بين 1979 و1981، وكان يحظى بمعاملة جيدة من أهل القرية، غير أنه تنكر لهم ولم يقم يوما بزيارتهم أو يقدم لهم أي نوع من المساعدة بعد الشهرة.

كما تضمن التقرير ذاته، تصريحا لأحد أبناء القرية، اتهم من خلاله الفنان كاظم الساهر باقتراض مبلغ مالي من والدته، ووعدها بإرجاعه إليها، وهو الأمر الذي لم يقم به الساهر لحدود اليوم، علما أن والدته قد وافتها المنية، ليطالبه بالعودة وتسديد المبلغ المالي الذي بعهدته.

وعقب انتشار هذا الفيديو، الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي، انقسم النشطاء بين متهم للفنان كاظم الساهر بالبخل وتخلفه عن إرجاع الدين الذي اقترضه من المرأة، وبين متهم للقناة بالكذب.

ع. م