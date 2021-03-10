الكرة النسوية… تنمر وتحرش واستغلال

معاناتهن اخترقت البرلمان ولقجع وإنفانتينو يقودان ثورة لإيصالها إلى العالمية

مازالت كرة القدم النسوية لم ترق إلى كل التطلعات، رغم الطفرة النوعية، التي شهدتها في السنوات الأخيرة، للارتقاء بحضورها أكثر على المستوى الوطني والقاري.

وتكاد تكون الكرة النسوية غائبة عن الأضواء، ومنصات التتويج في مختلف التظاهرات الدولية، إذ لم تحظ بالاهتمام الكبير من قبل رؤساء الجامعات السابقين، قبل أن ينفض عنها غبار التهميش في السنوات الأخيرة، بفضل سياسة الجامعة الحالية، والاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وظلت الفرق النسوية والمنتخبات الوطنية متواضعة المستوى، ولم تصل بعد إلى مضاهاة منافساتها القارية، التي باتت تسيطر على مختلف الألقاب، رغم قلة الإمكانيات المالية، وغياب البنيات التحتية الرياضية، بسبب تجاهل المسؤولين المغاربة الكرة النسوية التي يتعاملون معها بمنطق “كم حاجة قضيناها بتركها”.

وإضافة إلى غياب الاهتمام باللعبة، تشعر لاعبات الكرة بالدونية والمضايقات، إلى حد الاضطهاد، جراء تسلط الفكر الذكوري، إذ يعانين غياب أبسط شروط الممارسة الحقة، والثقافة المتحفظة، ومن التحرش الجنسي في بعض الأحيان، ناهيك عن قلة الموارد المالية الممنوحة للأندية النسوية، مقابل ما يناله الذكور.

وتفاقمت معاناة اللاعبات قبل شهور، عندما وجدن أنفسهن دون رواتب، جراء توقف الممارسات الرياضية لأربعة أشهر، بسبب التدابير الاحترازية المتخذة من قبل السلطات المحلية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولم تجد اللاعبات سوى قبة البرلمان لإيصال معاناتهن المتكررة، بعدما طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، بإيجاد حلول آنية لإنقاذ لاعبات الكرة من التشرد والضياع، عبر تخصيص منح لدعمهن ماليا.

واتخذت الجامعة إجراءات آنية للنهوض بكرة القدم النسوية منذ انتخاب فوزي لقجع، رئيسا لها قبل سبع سنوات، فحققت المنتخبات الصغرى نتائج مشجعة، واستفادت الأندية من منح استثنائية، وحوافز بعد أي إنجاز. كما أبعدت المدربين عن تولي مهام بالمنتخبات بعد ارتفاع حالات التحرش، لتحل بدلهم مدربات يتوفرن على دبلومات مهنية تخول لهن تدريب الفرق والمنتخبات النسوية، نظير لمياء بومهدي وفتيحة العسري وإنصاف حنوك وفدوى شرنان وأخريات.

وإذا كان محمد جودار، عضو جامعي، اعترف في وقت سابق بالتأخر الكبير في تطوير الكرة النسوية، قبل إنشاء عصبة وطنية مختصة للمساهمة في الرقي بالممارسة لدى الأندية والمنتخبات الوطنية، فإن الجامعة رفعت من وتيرة اهتمامها بهذه اللعبة في السنتين الأخيرتين، كما حددت الآليات والبرامج لتحسين مستواها، ووضعتها ضمن أولوياتها، طبقا لتوصيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ولم يخف إنفانتينو، رئيس “فيفا” ارتياحه ببرنامج تطوير الكرة النسوية بالمغرب، ودعا مسؤولي الجامعة إلى تكثيف الجهود، حتى يصل المنتخب الوطني النسوي إلى العالمية، وقال أثناء تدخله “أتمنى رؤية المنتخب المغربي النسوي متألقا ومتأهلا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة”.

عيسى الكامحي