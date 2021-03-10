مجرد مزايدة

3إلى أسئلة * رشيد لزرق

< هل يستدعي تغيير طريق احتساب الأصوات كل هذا اللغط بالبرلمان؟

< تقتضي المصلحة الوطنية في ظل الظروف التي نمر بها البحث عن معالجات للوضع الراهن، والابتعاد عن التجاذبات والحسابات السياسية الضيقة، لهذا فرئيس الحكومة مدعو، أكثر من أي وقت مضى إلى الحرص على أغلبيته الحكومية بغية الانكباب على معالجة ملفات حساسة، وأن لا تشوش عليه أي أجندة لصقور العدالة والتنمية من خلال مواجهة تحقيق التوافق، لأن فقدان الحكومة لأغلبيتها يستدعي استقالة رئيس الحكومة طواعية، خاصة أن هندسة نمط الاقتراع، مسألة سياسية بالدرجة الأولى، تهم واقع كل دولة بما يتناسب مع بيئتها أي وفق معطياتها الديمغرافية و السياسية، بدليل أن ليس هناك نمط اقتراع نموذجي لتحقيق الديمقراطية، كما يحاول العدالة والتنمية التمويه، لأن تصميم نمط الاقتراع يأتي نتيجة توافقات سياسية.

ولا يحسم نمط الاقتراع المعتمد لأي دولة في هندسة المجالس التمثيلية، وتحقيق تمثيل سياسي وفق رؤى محددة، إذ لا توجد علاقة بين تغير احتساب القاسم الانتخابي بالديمقراطية، بل إن اعتماد القاسم الانتخابي علي أساس عدد المسجلين عوض الأصوات الصحيحة المعبر عنها، هو رد الاعتبار للتمثيل الذي يروم تحقيق العدالة الانتخابية.

< ما هي أسباب نزول هذا التغيير؟

< جاءت خطوة لتغيير القاسم الانتخابي بناء على عدد المسجلين، محاولة لإعطاء التمثيل داخل المؤسسات دلالته خاصة في واقعنا الذي يسعي فيه الجميع لتكريس الخيار الديمقراطي و تحديد مخرجات لتجاوز معيقات الممارسة الديمقراطية بعد مرور عقد علي دستور 2011، بمعنى أن الإبقاء على طريقة الاحتساب القاسم الانتخابي بالشكل المعتمد حاليا هو محاولة تشبث بالمحافظة على مصالح حزبية ضيقة، بدون أن تكون هناك رؤية سياسية. وهذا ما يفسر رفض العدالة والتنمية إدخال تعديلات على القاسم الانتخابي الذي أفرز قطبية جوفاء بدون مدلول سياسي و لا عمق تدبيري.

< لماذا يشدد العدالة والتنمية في معارضة التعديل الجديد؟

< مطالبة بعض صقور ״بيجدي״ بالاستقالة كالبرلمانية آمنة ماء العينين، هي فقط ضغط يمارسه الجناح «البنكيراني» للمزايدة على جناح العثماني البراغماتي بغاية تسجيل أهداف سياسية، فهذا المقترح هو مزايدة على العثماني وله تكلفة سياسية باهظة، ويتعارض مع مواقف العدالة والتنمية المدعية أنها تتبنى التوافق خيارا استراتيجيا وترفض الجنوح للهيمنة، بربط استمرارية الحكومة بالتصويت على المشروع كما هو بإعمال الفصل 103 من الدستور، وهو إجراء خطير يمكن أن يسقط الحكومة، بالنظر لتوافق جميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان باستثناء العدالة والتنمية، و الذي يحاول الزج بالمؤسسات في الانقسامات الداخلية التي يعيشها الحزب،وسعي جناح بنكيران لقلب الطاولة على جناح العثماني.

لم يفعل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني هذا الفصل في واقعة مشابهة مثل القانون الإطار للتربية والتكوين، لأن ما لا يدركه أنصار بنكيران، هو أن العمل الحزبي والبرلماني والحكومي جوهره التوافق، وتشبث العدالة والتنمية، بموقفه تجاه التوافق الذي ظهر بين الأحزاب الممثلة في البرلمان حول القاسم الانتخابي، في وقت هناك حاجة ملحة لاعتماد التوافق خيارا إستراتيجيا، لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

أجرى الحوار: ياسين قطيب

* أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل (القنيطرة)