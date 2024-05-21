مواطنون عن زيادة سعر “البوطة”: قرار غير متوقع وغلاء المعيشة أرهقنا

أعرب مواطنون، اليوم الثلاثاء، عن استيائهم من الزيادة في سعر أسطوانات غاز البوتان “البوطة”، بما يعادل درهمين ونصف بالنسبة للقنينات من فئة 3 كيلوغرامات، و10 دراهم لتلك من فئة 10 كيلوغرامات، مؤكدين ضرورة مواكبة هذا “القرار المفاجئ” بزيادة في الأجور لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وجاء قرار رفع سعر “البوطة”، وفق ما أعلنته وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الاثنين، بموجب التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.