رسالة رياضية: الوداد

عوامل عديدة جعلت الوداد الحالي يسير في طريق صحيح في البطولة الوطنية وعصبة الأبطال.

أولا، رغم افتقاد النادي عائدات جمهوره، وبعض مستشهريه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها العالم، جراء انتشار كورونا، فإنه قام باستثمارات كبيرة، في ما يتعلق بالمدرب واللاعبين.

وتعاقد الوداد مع مدرب هو الأغلى في البطولة (35 مليون سنتيم شهريا)، كما جلب عددا من اللاعبين البارزين، في مقدمتهم أيوب الكعبي ومحمد أوناجم وسايمون مسوفا ومؤيد اللافي، ما جعل النادي لا يتأثر برحيل إسماعيل الحداد، كما لم يرضخ النادي لضغوطات جمهوره الغاضب في وقت من الأوقات، ولم يفرط في نواة المجموعة، التي حققت نجاحات المواسم السابقة، مثل صلاح الدين السعيدي ووليد الكرتي ويحيى جبران وأيمن الحسوني.

وقام الوداد أيضا بصفقات أخرى ذكية، أبرزها التعاقد مع المدافع الشاب أمين أبو الفتح، الذي أعطى الاستقرار والحيوية لخط الدفاع، وغطى على تذبذب حضور أشرف داري والشيخ كومارا، كما جلب النادي لاعبين آخرين، ساهموا في خلق منافسة كبيرة على المراكز، وديناميكية في التداريب، حتى ولو لم يحصلوا بعد على فرصهم، الأمر الذي انعكس إيجابا على الأداء والأجواء السائدة داخل المجموعة.

ثانيا، منذ سنوات، لم يجتمع في طاقم الوداد مساعدون مثل حمودة بنشريفة ونادر المياغري… فكلاهما مرا بالنادي، وفازا معه بألقاب عديدة، وحملا شارة العمادة فيه، وكلاهما خاضا تجارب إفريقية غنية ومتنوعة، الأمر الذي من شأنه تقديم الإضافة والاستقرار إلى أي فريق، فبالأحرى إلى ناد صار يدخل أي منافسة بحثا عن الألقاب، وضمن طاقم يقوده مدرب متمرس، من حجم البنزرتي.

عبد الإله المتقي