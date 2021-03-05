مجموعات صناعية بولونية كبيرة تؤكد عزمها الاستثمار في المغرب

أكدت مجموعات صناعية بولونية كبيرة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، اليوم الجمعة في وارسو، عزمها الاستثمار في المملكة المغربية.

وقد جاء هذا التأكيد خلال جلسة عمل عقدها سفير المغرب لدى بولونيا، عبد الرحيم عثمون، مع وفد يضم كبار رجال الأعمال البولونيين، من أجل التحضير لزيارة عمل للمملكة، من المتوقع أن تتم نهاية مارس الجاري، سيما للأقاليم الجنوبية التي تشهد دينامية تنموية في جميع الاتجاهات.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق تعبير العديد من المقاولين البولونيين عن اهتمامهم بفرص الاستثمار في مختلف القطاعات الواعدة في المغرب، وعن قرارهم الاستثمار في الأقاليم الجنوبية في إعلان تم توقيعه في يناير الماضي.

وضم الوفد، الذي شارك في جلسة العمل،ريشارد فتوركوفسكي، رئيس مؤسسة “لوغ”، أحد المصنعين الأوروبيين الرائدين في مجال الإضاءة الاحترافية، وهي الشركة التي تتخصص في إنتاج وتصنيع الإضاءة الخارجية لمختلف البنيات التحتية، وكذلك في الإضاءة الزخرفية والإضاءة الداخلية والخارجية للمباني وفضاءات البيع بالتجزئة وباقي الفضاءات المعمارية.

(و م ع)