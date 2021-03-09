أوفيـاء فـي زمـن الخيانـة

عملة نادرة لكنها موجودة وتجتمع فيها جميع المقومات من وسامة وشباب ومال

هل يوجد رجل مخلص؟ سؤال طرحته “الصباح”، أملا في العثور على رجال أوفياء في زمن الخيانة. وكانت المفاجأة، أنهم موجودون. منهم من نعرفه حق المعرفة ونبصم على إخلاصه بالعشرة، ومنهم من أدلى لنا بشهادته وهو يوقّع عليها بصدقه. عدد منهم ليسوا مخلصين عن حب، بالضرورة، بل منهم من ينبع وفاؤه عن خوف من أن يتعرض بدوره للخيانة، أو امتناع عن الإتيان بأي سلوك بإمكانه تدمير أسرته أو احتراما لشريكة حياته وأطفاله. ندعوكم إلى قراءة شهاداتهم في الورقة التالية، مع الإشارة إلى ملحوظة في غاية الأهمية، وهي أن النماذج التي نعرض قصصها تملك جميع المقومات من وسامة وشباب ومال ووضعية اجتماعية محترمة، لنسد الطريق على من يقول إن الرجل الوفي غالبا ما يكون مفلسا أو بشعا. قراءتكم ممتعة:

إنجاز: نورا الفواري

يصعب جدا على النساء أن يثقن في وفاء الرجل، أو يصدقن أنه مخلص لهن، حبيبا كان أو زوجا. فالرجل الوفي لامرأته، عملة نادرة في زمن الخيانة. وقليلات من يعتقدن في وجوده، إما لأنهن عشن التجربة عن قرب وتجرعن مرارتها، أو لأنهن سمعن عنها لدى صديقات وقريبات وجارات، إلى درجة أن منهن من طبّعن مع هذه “الخصلة” في شخصية الرجل، وأصبحن يعتبرنها تحصيل حاصل، يجب قبولها والتعايش معها. أما التي تعتقد أن الرجل يمكن أن يكون مخلصا أو لديها ثقة عمياء في وفاء شريكها، فيعتبرنها “هبيلة” أو “ضاربها تران”، وسرعان ما ستكشف لها الأيام سذاجتها وقلة عقلها. الرجال أنفسهم، لا يثقون في وفاء وإخلاص الرجل لامرأته. فالبنسبة إليهم، لا يوجد رجل لم يخن زوجته ولو بنظرة إعجاب خاطفة إلى أخرى أو ب”إيسميس” أو رسالة إلكترونية، أو حتى في خياله أو “فانتازماته” الجنسية. وتلك قصة أخرى. فالخيانة مفهوم فضفاض، لكننا، هنا، نتحدث عن خيانة “المكحل في المرود”.

لحظات ضعف

تزوج يوسف، في الأربعينات من العمر، في 2006 بعد قصة حب عاصفة. ومنذ ذلك التاريخ، إلى اليوم، ظل وفيا لزوجته التي أنجب منها ولدين. تحدث بينهما مشاكل عادية مثل جميع “الكوبلات”، وتصل أحيانا إلى “مواصل خايبة”، لكنه لم يفكر أبدا في أن يخونها. يقول في لقاء مع “الصباح”: “كا تجيني طايحة. وفيها الكثير من قلة الاحترام لنفسي ولشريكة حياتي. كيفما ما نبغيش مراتي تديرها، تانا ما نديرهاش. إضافة إلى ذلك، لا يمكن أن أمارس الجنس إلا عن حب، وبالتالي يستحيل أن أمنح جسدي لامرأة غير زوجتي. ما يجمع بيننا ليس فقط حبا، بل أيضا التقدير والوفاء والعشرة… داكشي مشبك”.

سألته “الصباح”، إن كان تعرض لإغراء أو لحظات ضعف، وكيف قاومها، فكان رده: “ممكن تجي لحظات ضعف. ولكن فواحد اللحظة كا تقول سطوب. ما كا تقدرش تفوت الحدود”.

“كا نشهد ونصلي”

محمد، تجاوز الأربعينات من عمره بسنوات قليلة، متزوج منذ عشرين سنة، ووفي لزوجته، التي أحبها منذ أيام الدراسة في الجامعة. يقول: “أنا بخير… مرتاح… كاين تقدير واحترام، والعلاقة زوينة. فلماذا سأخون؟ اللي عند مراتي عند مرا أخرى”. ثم يضيف، في لقاء مع “الصباح”: “مع مرور الوقت، يصبح لديك التزام أو تعاقد مع نفسك تجاه الزوجة، مما يجعل خيانتها مسألة صعبة جدا أو مستحيلة. لدي اعتقاد وإيمان قوي أنه حين تطول مدة العلاقة، يعتريك الخوف من أن تدمر كل شيء”. أما لحظات الضعف، وكيفية مقاومتها، فيقول عنها ضاحكا “كا تجي… ولكن كا نشهّد وكا نوض نصلي جوج ركعات. كا نحبس راسي. كا نفراني”.

“عزيز عليا راسي”

تزوج كمال، الذي لم يصل الثلاثين بعد، قبل أربع سنوات تقريبا. كان في عمر 23 حين تحمل مسؤولية أسرة صغيرة مكونة من زوجة وابن. وإلى اليوم، هو وفي لشريكة حياته ولا يفكر نهائيا في أن يخونها مع أخرى، رغم أنه، بحكم عمله، يتعرض للعديد من المغريات. يحكي، في اتصال مع “الصباح”، كيف أنه يعرف العديد من البنات ويسهر كثيرا ويعشق حياة الليل، لكنه يقسم بأغلظ الأيمان، أنه لم يدخل أبدا في علاقة مع أخرى، وجميع علاقاته مع الجنس اللطيف، لا تتعدى الطاولة التي يجلسان عليها في ملهى أو كباري. سألناه إن كان ينأى بنفسه عن الخيانة، لأنه يحب زوجته، فأجاب: “لا أعرف. ما نقدرش نقول ليك حب. ولكن يمكن حيت عزيزة عليا وكا نخاف نجرحها أو نخسرها”. سألناه إن كان تزوج عن حب، فقال “في البداية، كنت أظن أنني أحبها. لكنني اكتشفت، مع مرور الوقت، أن الأمر لا يتعدى الولف. تزوجتها غير عطف وحيت كان خاصني ندير الواجب. وحيت غلطت معاها كان خاص نتحمل مسؤوليتي”.

وحتى حين وصلت الأمور بين كمال وزوجته، إلى طريق مسدود، قبل حوالي سنة. وافترقا ووصلا إلى الطلاق، إلا أنه لم يقم أي علاقة مع أخرى وظل يعيش وحيدا إلى أن عادا إلى بعضهما. “يمكن حيت بديت التبرهيش صغير وداكشي ديال العلاقات طلع ليا فراسي. إضافة إلى ذلك، شوية عزيز عليا راسي ومستحيل البنت اللي عرفتها ندير معاها علاقة جنسية”، يقول.

“ساحرة ليه”

أمين، من جهته، متزوج منذ 4 سنوات. في الثلاثينات من العمر. تزوج زواجا تقليديا من ابنة الجيران، لأن أهلها ناس طيبون. ومنذ “دار الكاغط”، لم يلتفت جهة امرأة أخرى نهائيا. يقول في اتصال مع “الصباح”: “أحببت زوجتي بعد الزواج، لأنني وجدت فيها جميع الصفات التي أحب. وبالتالي يستحيل أن أكون مع امرأة غيرها رغم جميع الفرص التي أتيحت لي، والتي كنت أرفضها رفضا قاطعا، سواء من زميلات في العمل أو من فتيات ألتقيهن في جلسات مع الأصدقاء. عمرني وقعت فالغلط. رغم أنني أحيانا كا نكون في حالة متقدمة من السكر وأجد تشجيعا من طرف بعض أصدقائي، لكنني أصد جميع المحاولات وكا نقول ليهم كا نبغي ديك الصكعة اللي عندي فالدار، إلى درجة ولاو كا يقولو ليا ساحرة ليك”.

مخلص و”لقطة”

تجتمع في عمر جميع صفات الرجل “اللقطة”. فإلى جانب أنه في غاية الوسامة، وفي عز الشباب، يملك الكثير من المال. تزوج منذ حوالي 7 سنوات وله ولدان. ومنذ عقد قرانه على زوجته، لم يخنها أبدا. لا يعني ذلك، أنه لم يقع ضحية العديد من الإغواءات من نساء جميلات، لكنه رفض الاستسلام لها، رغم أن الشيطان وسوس له أكثر من مرة. يحكي في لقاء مع “الصباح”: “لن أخفيك أو أكذب عليك أنني كدت أنزاح لنزواتي غير ما مرة، لكني كنت أجد نفسي في آخر لحظة، وقد تراجعت إلى الخلف. ورغم أن الشهوة كانت حاضرة، إلا أن العقل لا يغيب نهائيا”، ثم يضيف “نحن الرجال نضعف أمام الجمال والجنس، سواء كنا متزوجين أو مرتبطين. وكل واحد منا لديه طريقته في المقاومة، في الوقت الذي يستحيل ذلك على البعض الآخر”.

سألناه عن طريقته في المقاومة، فكان رده: “أفكر في أبنائي وفي زوجتي التي ضحت بعملها وكيانها المهني من أجل السهر على راحة أسرتنا، فأجد نفسي غير مستعد بتاتا لتدمير مستقبل وحياة أسرة سعيدة، مقابل لحظة ضعف أو شهوة جنسية، قد تنقلب إلى كابوس في ما بعد”.

“طايح على زنافري”

من جهته، لا يتذكر منير أنه رغب يوما أو اشتهى امرأة غير زوجته. يقول إنه وفي لها عن حب. يتذكر في حديث مع “الصباح”، كيف قرر أنه لن يتزوج قبل سن الأربعين، ليغير قراره مباشرة بعد أن التقى توأم روحه. يحكي والابتسامة ملء شفتيه: “كنت كا نقول للوالدة ما غادي نتزوج حتى ندير ربعين عام. ونهار طحت على زنافري، ضربت الكاغيط وانا عندي 26 سنة. واليوم عندي بنية عندها ست سنين”. ثم يضيف عن إغراءات الجنس الآخر “عندي علاقات زوينة مع العديد من الزميلات في العمل وكا نخرج أحيانا مع بعض الصديقات دياولي لمقهى أو مطعم، ولكن عمرني جاتني شي رغبة فواحدة أخرى من غير مرتي. ديما كا نكون فرحان ملي كا نكون راجع لداري. كا نكون مشتاق نكون بارك مع مراتي وبنتي فالدار”. ويختم منير حديثه إلى “الصباح” بالقول “حتى الخروج مع الصحاب غير حب في قعدة زوينة معاهم. نسمعو موسيقى ونضحكو. أما كون ما كانتش فيا هاد البلية، تقدري تلقايني ديما فالدار”.