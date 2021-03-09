أحزاب خانها الذكاء

تعطي الأحزاب دليلا قاطعا “جديدا” على أنها تستحم في واد، بينما يستحم المغاربة في واد آخر تماما، رغم أن أحد أسباب وجود هذه الكائنات السياسية، هو تقديم خدمات للمواطنين في التأطير والتوعية والاندماج، والمساعدة على إيجاد حلول لمعضلات تدبير السياسة العمومية.

المغاربة يؤدون ملايير الدراهم (في شكل منح للتسيير وتنظيم الانتخابات والمؤتمرات وكراء المقرات واستقطاب الكفاءات والأطر)، لأحزاب لا تمنحهم، في المقابل، غير الضجيج و”الصراخ”، دفاعا عن المصالح الضيقة، وكيفية توزيع المقاعد والمناصب والامتيازات على القيادات والأهل والأحباب.

فمنذ أكثر من أربعة أشهر، وضعت أحزابنا جميع قضايا المواطنين جانبا، بما في ذلك الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة، المترتبة عن تداعيات “كوفيد 19″، وتفرغت إلى موضوع واحد ووحيد، هو كيفية توزيع أصوات الناخبين على عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة تشريعية، وما هو العدد، حسابيا، الذي سيظفر به كل حزب في مجلس النواب.

هذه هي الحكاية، باختصار شديد، لما يسمى اليوم القاسم الانتخابي، أو المعامل الانتخابي، الذي رُفعت في سبيله السيوف وسالت الدماء، وانهارت أغلبية حكومية في رمشة عين، ودخل المغرب شبه أزمة سياسية صامتة، أتاحت للبعض فرصة رفع منسوب المزايدة، حين لوح باستعمال الفصل 103 من الدستور.

حرب بلا مجد، اندلعت لسبب واحد، يتعلق بكيفية توزيع الغنائم، إذ ظفر كل حزب بغنيمته في النهاية، وخسر الوطن والمواطنون، الذين تأكدوا للمرة الألف أن من يتسلم مقاليد حكومتهم وسياستهم مجموعة من الأشخاص، أكبر همهم، اليوم، وضع أياديهم على المناصب والامتيازات الكبرى، وليذهب الجميع إلى الجحيم.

لقد أضاعت الأحزاب السياسية فرصة جديدة للمصالحة مع المغاربة، في سياق وطني يتسم بالإجماع الوطني على القضايا الحيوية، مثل الصحراء المغربية وتدبير جائحة كورونا والحملة الوطنية للتلقيح، التي تحقق نجاحات باهرة، وطرح القانون الإطار للحماية الاجتماعية، وبداية تسوية ملف مزارعي الكيف.

خان الذكاء السياسي قيادات حزبية محنكة، كان بإمكانها أن تكون في مستوى التعبئة الوطنية، وأن تقف في الصفوف الأولى لتحقيق الإقلاع الاجتماعي والاقتصادي المنشود، وتنسى جميع خلافاتها وحساباتها، حتى يعبر الوطن إلى الضفة الأخرى، لكن اختارت القاسم الانتخابي، للأسف.

اختارت الأحزاب نقاشا تقنيا صغيرا لا يهم إلا سكان مجلس النواب، بينما ضحت بالسؤال الجوهري:

-أولا، تقييم تجربة 10 سنوات من حكومة العدالة والتنمية، وماذا حققت للمغاربة، وما لم تحققه، عوض أن نمنح لهذا الحزب طوق نجاة للانفلات من المحاسبة، عبر ترديد خطاب المظلومية من القاسم الانتخابي.

-ثانيا، إعادة التعاقد مع المغاربة على برنامج عمل يتصدى إلى المعضلات العالقة في عدد من القطاعات.

إنه الجوهري الذي تهرب منه الأحزاب إلى الهامشي، لأن فاقد الشيء لا يعطيه.

الجوهري الذي يضع وظيفة الأحزاب، اليوم، على المحك، ويمتحن سبب وجودها وموقعها في النظام السياسي، وفي مسارات البناء الديمقراطي.

هذا هو النقاش الذي ينبغي أن يفتحه المغاربة مع أحزاب على أرضية الوضوح والمواجهة.

وبناء على خلاصاته، يمكن، آنذاك، إعادة ترميم جسور الثقة.

أو نهد المعبد بمن فيه..

ونبحث عن حل بديل.