خيانـة وهتـك عـرض قاصـر

دورية أمنية ضبطت المتهمين بالسوق الأسبوعي

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في ملف جنائي، يتابع فيه زوج بجناية هتك عرض زوجته القاصر، نتج عنه افتضاض متبوع بحمل وجنحة الخيانة الزوجية وعدم ارتداء الكمامة، إلى 16 مارس الجاري لإعداد الدفاع.

وأكدت الضابطة القضائية لدى مفوضية الشرطة القضائية بالزمامرة، أن عناصر أمنية راكبة، ضبطت المتهم رفقة خليلته متلبسين بالخيانة الزوجية بفضاء السوق الأسبوعي في غياب ارتدائهما للكمامة الصحية، التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأضافت الضابطة نفسها، أن الأبحاث والتحريات، توصلت إلى أن المتهمين متزوجان. وصرح المتهم أثناء الاستماع إليه، أنه يتحدر من أحد الدواوير الواقعة بتراب الجماعة القروية للغنادرة بدائرة الزمامرة، وأنه بحكم الجوار ربط علاقة غرامية مع المتهمة منذ سنوات وكانا يمارسان الجنس كلما أتيحت لهما الفرصة. واشتكته المتهمة بعد افتضاض بكارته للمركز الترابي للدرك الملكي. وبعد زواج كل واحد منهما، انقطعت العلاقة بينهما، ومنذ ثلاثة أشهر، استغل المتهم عودتها إلى بيت أسرتها، وجدد علاقته بها.

وواصل المتهم سرد فصول علاقته بالزوجة الخائنة، التي غادرت بيت زوجها رفقة ابنها بعد نشوب نزاع بينهما، مؤكدا أنه مارس معها الجنس مرتين بالخلاء المجاور لمقر سكنه والثالثة بفضاء السوق الأسبوعي بعد الاتصال بها والاتفاق المسبق معها.

وأكدت المتهمة أقوال خليلها، وتم استدعاء زوجها، الذي تشبث بحقه في متابعتها من أجل الفعل الثابت في حقها. وتمت إحالتها على المحكمة الابتدائية بسيدي بنور من أجل جنحة الخيانة الزوجية.

واستدعت الضابطة ذاتها زوجة المتهم، التي صرحت أنها ربطت علاقة غير شرعية مع المتهم منذ أربع سنوات، أي منذ كان عمرها 14 سنة، وكان يلتقيها بحكم الجوار وظل يمارس عليها الجنس بطريقة سطحية، إلى أن افتض بكارتها وتسبب في حملها ونتج عن ذلك ازدياد طفل.

وأضافت أنهما تزوجا بطريقة تقليدية ووعدها بتحرير عقد الزواج، لكنه ورغم بلوغها السن القانونية لم يحرر عقد ثبوت الزوجية، من أجل تسجيل الابن في دفتر الحالة المدنية.

وأكد المتهم تصريحات زوجته، وأوضح أنه ربط علاقة غرامية معها وبعد وقوع الحمل تزوج بها بحضور أفراد عائلتيهما، والتحقت للعيش معه ببيت والديه وظل يعاشرها معاشرة الأزواج ولم يتمكن من تحرير ثبوت الزوجية لتعقد المسطرة القانونية. ووجهت له النيابة العامة تهمة هتك عرض قاصر نتج عنه حمل وولادة والمشاركة في الخيانة الزوجية وعدم ارتداء الكمامة وأحالته في حالة اعتقال على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)