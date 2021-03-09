اعتقال غينيين ببوزنيقة

أوهما الضحية بأنهما يملكان مبالغ مالية للنصب عليه

أحالت عناصر الدرك الملكي، العاملة بسرية درك بوزنيقة، الثلاثاء الماضي، على النيابة العامة بابتدائية ابن سليمان، شابين في عقدهما الثاني يتحدران من دولة إفريقية جنوب الصحراء، بعد تورطهما في التزوير والنصب والاحتيال على مغربي رغب في بيع منزله بجماعة المنصورية التابعة ترابيا لإقليم ابن سليمان.

وأوقف المشتبه فيهما إثر كمين نصب لهما بعدما تقدم الضحية بشكاية إلى مصالح الدرك بمركز المنصورية، التي أحالت الملف على الفصيل القضائي بسرية بوزنيقة، وفتح فيها تحقيق بأمر من النيابة العامة، قبل مباغتتهما متلبسين بحي السويسي بالرباط، واقتيادهما إلى مقر سرية الدرك ووضعهما رهن الحراسة النظرية والاستماع إليهما في محضر قانوني أقرا فيه بالمنسوب إليهما.

وفي تفاصيل الواقعة، أوردت مصادر قريبة من الملف، أن المتهمين نصبا على الضحية الذي تعرف عليهما عبر موقع إلكتروني معلنا عن عزمه بيع شقته بجماعة المنصورية مع وضع رقم هاتفه، الذي استغلاه للاتصال به وإغرائه، بعدما أوهماه بأنهما قبلا سعر الشقة وأنه ملزم بحذف الإعلان من الموقع الالكتروني من أجل إتمام عملية البيع. واستغل المشتبه فيهما ذكاءهما وطمع الضحية للإيقاع به بسهولة، بعدما أوهماه بحيازتهما مبلغا ماليا خياليا بعملة الأورو داخل حقيبتين توجدان داخل سفارة إفريقية، في حيلة انطلت عليه قبل أن يسلبا منه 30000 درهم نقدا، بداعي شراء سائل غالي الثمن لإزالة المداد اللاصق بتلك الأوراق المالية الأجنبية.

وكان للتجربة التي أجريت أمام الضحية والتي يلجأ إليها نصابون أفارقة لإيهام ضحاياهم والإيقاع بهم، وقع كبير على الضحية، إذ حول المشتبه فيهما أوراقا عادية الى خمس ورقات من فئة 50 أورو، بعد إزالة الطلاء الذي يكسوها، في حيلة انطلت على الضحية، ومكناه من الورقات وطلبا منه صرفها، قبل أن يخبراه بإمكانية محو الطلاء عن المبلغ والتصرف فيه، مؤكدين أن ثمن المحلول باهظ، قبل أن يطالباه بمساعدتهما على تدبر الأمر.

وعمدا إلى مطالبته بشراء خزنة حديدية كبيرة من أجل وضع حقيبتين يتوفران عليهما، وهي الحيلة التي انطلت عليه، إذ بادر الى شراء الخزنة ووضعها بمنزله، قبل أن يعمدا إلى مرافقته إلى مقر إحدى السفارات بالرباط، وولج أحدهما إلى داخل السفارة ومكث مدة من الوقت لا تزيد عن العشر دقائق، قبل أن يخرج متأبطا حقيبة يدوية كبيرة الحجم ادعيا أنها تحتوي على أوراق مالية من الأورو وقابلة للاستعمال ومكنهما الضحية من المبلغ سالف الذكر، تاركين تحت عهدته الحقيبة، قبل أن يفاجأ بعد ربطهما الاتصال به بمطالبتهما بمبلغ إضافي لاستكمال قيمة المحلول، لكنه شك في أمرهما قبل أن يربط الاتصال بالدرك الذي تمكن من اعتقالهما.

وحجز لدى المشتبه فيهما أثناء إيقافهما جوازا سفر مزوران يحملان الجنسية المالية، وأكدت الأبحاث أنهما يتحدران من دولة غينيا، وانهما يبلغان على التوالي 25 سنة و24. وبعد تفتيش الحقيبة المتروكة لدى الضحية وجدت بها أوراق عادية وطحين. وبعد انتهاء التحقيق تمت إحالتهما في حالة اعتقال على ابتدائية ابن سليمان بتهمتي التزوير والنصب والاحتيال، في انتظار قرار النيابة العامة بتحويل التهمة إلى جناية او محاكمتهما بأفعال جنحية.

كمال الشمسي (بوزنيقة)