“زرعوا…” على “دوزيم”

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة 10 مساء و55 دقيقة، مع حلقة جديدة من برنامج “زرعوا…”، من اعداد وتقديم عتيق بنشيكر.

ويعد “زرعوا”، برنامجا نصف شهري يوثق لمسارات رجال ونساء تركوا بصمتهم وكان حضورهم قويا وازنا، إذ يمضي المشاهد معهم في كل حلقة حوالي ساعة من الزمن، للاستماع لحكاياتهم عن البدايات الصعبة، وعن النجاحات والإخفاقات، وعن الانتصارات والانكسارات، وعن طريق طويل لم يكن من السهل أن “يزرعوا” فيه كل تلك الإنجازات والإبداعات.

ويسافر عتيق بنشيكر بالمشاهدين، بين صور من الماضي والحاضر، وبين الأمكنة والأزمنة، بين شهادة القريب والصديق، وبين شهادة الخبير والمحلل والمتتبع لمسار شخصية من مجال الفن أو مجالات أخرى ثقافية واجتماعية وغيرها.

يشار إلى أن حلقة اليوم، ستخصص للفنان محمود الادريسي، الذي غادر إلى دار البقاء، نونبر الماضي، متأثرا بمضاعفات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

إ.ر