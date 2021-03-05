الوداد يؤجل مباراة الرجاء وبرشيد

الفريق الأخضر يستعيد متولي ويواجه سيدي قاسم ويجني 10 ملايين من الاشتراكات

أبلغت العصبة الاحترافية الرجاء الرياضي بتأجيل مباراته أمام يوسفية برشيد، لحساب الجولة التاسعة من البطولة، والتي كانت مقررة السبت المقبل، وباتت مبرمجة الأحد المقبل.

وحسب مراسلة العصبة للرجاء، فإن سبب التأجيل يكمن في مواجهة الوداد الرياضي لحوريا كوناكري، السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور مجموعات عصبة أبطال إفريقيا، بملعب محمد الخامس بالبيضاء.

من جهة ثانية، عاد محسن متولي نجم الرجاء، لإجراء التداريب على انفراد، بعد شفائه من الإصابة، دون تحديد موعد انضمامه إلى التمارين الجماعية.

وتمكن الرجاء من جمع 10 ملايين، مقابل بيع 3000 بطاقة اشتراك، وضعت رهن إشارة الجماهير، رغم لعب المباريات دون جمهور.

واستنجدت إدارة الرجاء بالجماهير بغية ضخ سيولة مالية، ولو بسيطة، في ميزانية النادي، الذي يعاني نقصا قياسيا في مداخيله، وهو ما أظهر نجاحا في المرحلة الأولى، إذ اقتنى رؤساء سابقون ومنخرطون ومسؤولون وجماهير البطاقة، وتجاوز عدد الاشتراكات أكثر من 3000 اشتراك، إلى حدود أمس (الثلاثاء).

وتسعى إدارة الرجاء إلى بيع 20 ألف بطاقة، لتجاوز ما بيع خلال الموسم الرياضي الماضي، والذي تجاوز 17 ألف بطاقة.

ولجأت أندية وطنية أخرى لهذه العملية، لدعم مداخيلها، إذ نجحت فرق أخرى في بيع بعض البطائق، على غرار الدفاع الجديدي وحسنية أكادير، على أن تنهجها فرق أخرى في المستقبل.

العقيد درغام