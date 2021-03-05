شويرف يستعد للجديد

يستعد أمين شويرف، فنان من ذوي الاحتياجات الخاصة، لطرح أغنية جديدة، لمناسبة رمضان، كما يشرف على إخراج عملين سينمائيين جديدين.

وقدم شويرف، الذي يشغل أيضا، رئيس مجموعة رياض الجنان للمديح والسماع، مجموعة من الاعمال الفنية، إذ طرح أغنية أهداها للملك محمد السادس، وأخرى تحمل عنوان “وهمتيني بغرامك”، واغنية “حيت معاق”بالإضافة إلى أعمال أخرى، كتب كلماتها عبد اللطيف حموتنا، ولحنها محمد العلمي، ووزعها موسيقيا شكير غلام ونسيم احساين.

كما أشرف شويرف، الذي يحرص على تحدي إعاقته، على إخراج مجموعة من الأفلام، منها “العزيمة” و”يتيمة” و”نور القلوب”.

إ.ر