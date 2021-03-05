التحقيق في وفاة بمصحة بفاس

أمرت النيابة العامة المختصة بتشريح جثة شاب توفي لأسباب غامضة بمصحة وسط فاس بعد مدة قصيرة من ولوجها لإجراء عملية جراحية بسيطة على رجله. وعهد التشريح إلى فريق طبي مختص بمستشفى الغساني المودعة الجثة بمستودع الأموات به، بعد نقلها إليه من المصحة.

ورجحت عائلة الهالك المحتجة أمام المصحة مطالبة بالتحقيق في حيثيات وظروف الوفاة وترتيب الجزاءات القانونية على ضوء ذلك، احتمال أن يكون قريبها توفي نتيجة خطأ طبي، دون أن تستبعد احتمال تمكينه من جرعة زائدة أثناء إخضاعه لعملية التخدير قبل إجراء العملية الجراحية. وأوضحت أن قريبها لم يكن يعاني أي مرض مزمن ودخل المصحة بشكل عاد قبل أن تفجع العائلة في وفاته الغامضة، مطالبة السلطات القضائية بفتح تحقيق في هذا الحادث، متمنية أن يتم ذلك في ظروف طبيعية ودون أي تأثير من أي جهة، إنصافا للهالك وعائلته.

حميد الأبيض (فاس)