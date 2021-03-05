جيد يحكم الأهلي وفيتا كلوب

يقود الحكم الدولي المغربي رضوان جيد، المباراة التي ستجمع الأهلي المصري بفيتا كلوب الكونغولي، السبت المقبل، لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لعصبة الأبطال.

واختارت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم جيد لقيادة هذه المباراة، بناء على التنقيط الذي حصل عليه بعد إدارة الديربي المغاربي الذي جمع مولودية الجزائر بالترجي التونسي الأسبوع الماضي.

وتعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب قمة الجولة الثالثة من دور المجموعات، إذ يحتل الفريقان المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد ثلاث نقاط، وراء المتصدر سيمبا التانزاني بست نقاط.

ويعد جيد واحدا من أفضل الحكام في القارة الإفريقية، ويراهن عليه للمشاركة في مونديال قطر 2022.

نور الدين الكرف