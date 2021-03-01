روبي تعود إلى الغناء

تستعد الفنانة المصرية روبي للعودة إلى الغناء من خلال ألبوم جديد تحضر له بعنوان “حتة تانية” بعد 14 عاما من التوقف عن الغناء، والتفرغ بشكل كامل للتمثيل.

وتوقفت روبي عن الغناء منذ 2007 بعد إطلاق ثاني ألبوماتها “مشيت ورا إحساسي”، الذي حققت من خلاله نجاحا ملحوظا، لكنها توقفت فجأة عن الغناء وانهمكت فى التمثيل وقدمت أدوارا عديدة فى التلفزيون والسينما.

وكشف المنتج وليد منصور كواليس إقناع روبي بالعودة مجددا للساحة الغنائية وتقديم ألبوم جديد من المقرر طرح أولى أغنياته فى الأيام القليلة المقبلة.

وقال منتج ألبوم النجمة المصرية في تصريحات إعلامية، إنه التقى روبي مرات عديدة في الفترة الأخيرة خلال أحد الأعمال السينمائية التي ينتجها، مشيرا إلى أنه دخل معها في نقاشات مطولة عن أهمية عودتها للغناء من جديد، خصوصا أن لها تجارب سابقة حققت نجاحا كبيرا وما زالت أغانيها تحقق معدلات استماع كبيرة حتى اليوم.

وبعيدا عن الألبوم الجديد كشف وليد منصور عن تعاون جديد يجمعه بالنجمة روبي، من خلال فيلم سينمائي يتم التحضير له حاليا باسم مؤقت “شغل خواجات”.

تجدر الإشارة إلى أن روبي تتعاون في ألبومها الجديد مع عدد من كبار الشعراء والملحنين في مصر، على رأسهم الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر وعزيز الشافعي ومصطفى عصام وأحمد مرزوق، ومن الملحنين محمد يحي وبلال سرور ومحمد حمزة.

ع. م