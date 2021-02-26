توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم (الجمعة)، نزول أمطار أو زخات أحيانا رعدية بمرتفعات الأطلس، والجنوب -الشرقي، ومحليا وسط وشمال البلاد، وغرب الواجهة المتوسطية، مع سماء قليلة السحب بالجنوب وبالمنطقة الشرقية.

كما ستهم تساقطات ثلجية قمم مرتفعات الأطلس التي يتعدى علوها 1400 متر، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا فوق مرتفعات الأطلس، وستهم زوابع رملية داخل الأقاليم الصحراوية.

أما الرياح، فستهب معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالجنوب، وضعيفة جنوبية بالمنطقة الشرقية، ومتقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف ، وما بين 03 و08 درجات بالمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 07و 13 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية و الوسطى وسوس والجنوب الشرقي، وستكون ما بين 14 و19 درجة بالجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 02 و10درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 11 و16درجة بالريف وهضاب الفوسفاط والسهول الواقعة غرب الأطلس ووسط البلاد والسفوح الجنوبية – الشرقية، وما بين 16 و22 درجة بالمنطقة الشرقية، والشمال والجنوب -الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 20 و30درجة جنوب البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل ليصبح قوي الهيجان الى هائج غدا السبت.