“طاكسي أحمر” يتجول في باريس

أشعل ظهور “طاكسي أحمر” بيضاوي، الثلاثاء الماضي، بالعاصمة الفرنسية باريس مواقع التواصل الإجتماعي، حيث جرى تداول صوره وفيديوهاته على نطاق واسع، وسط استغراب الكثيرين عن كيفية وصول سيارة أجرة من النوع الصغير، الخاصة بالبيضاء إلى باريس، في جو لم يخل من الطرافة والسخرية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لصور سيارة أجرة حمراء أمام برج إيفيل وقوس النصر بباريس، قبل أن يتم لاحقا تداول فيديو يوثق نقل الطاكسي المثير للجدل عبر سيارة خاصة بسحب السيارات أو ما يعرف ب “الديباناج”.

ووسط هذا الجدل الكبير تساءل نشطاء “السوشيال ميديا” عن هوية الشخص الذي يقف وراء ظهور “الطاكسي الأحمر” بالعاصمة باريس، إذ تبين أنه فنان مغربي مقيم بباريس ويعمل، في الوقت نفسه، مهندسا ميكانيكيا لصالح إحدى العلامات العالمية الكبرى لصناعة السيارات إلى جانب ممارسته رياضة “الكيك بوكسينغ”.

وأوضح الفنان المغربي ويدعى “ربيع”، في تصريحات إعلامية، أنه حرص بنفسه على تزيين سيارة الأجرة، التي أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشعار المملكة المغربية.

ع . م